노루홀딩스, ‘3-HP’ 정부 국책과제 수주… “폐바이오매스 이용한 3-HP 대량생산 실증”
동아경제
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KEIT 주관 사업 수행기관 선정 …파일럿 투자 등 상용화 단계 진입
3-HP, 미 에너지부 선정 ‘미래 12대 바이오 물질’ 중 하나
노루그룹이 ‘3-HP(3-Hydroxypropionic Acid: 3-히드록시프로피온산)’ 관련 정부 국책 과제를 수주하며, 바이오 소재 양성화에 박차를 가하고 있다.
노루홀딩스는 최근 ‘한국산업기술기획평가원’(KEIT)이 주관하는 ‘바이오 유래 고분자 시장 활성화를 위한 원료 생산 및 제품 고부가가치화 기술개발’ 사업의 수행기관으로 최종 선정됐다고 26일 밝혔다.
정부의 3-HP 사업은 석유로 만들던 플라스틱이나 화학 제품 원료를 미생물(폐자원 활용)을 이용한 친환경 바이오 물질(3-HP)로 대체하기 위해 정부가 자금을 대고 기업·대학이 함께 기술을 개발하는 국가적 탄소중립 프로젝트다.
3-HP는 미국 에너지부(DOE)가 선정한 ‘세계에서 가장 가치있는 12대 바이오 플랫폼 물질’ 중의 하나다. 이 물질은 화장품부터 코팅제, 친환경 플라스틱까지 다양한 화학 구조로 전환이 가능한 핵심 소재로 활용도가 무궁무진한 것으로 알려져 있다.
노루홀딩스는 이번 과제에서 원료 확보부터 생산까지 전 과정을 총괄하는 ‘폐바이오매스 이용한 3-HP 대량생산 실증을 진행한다. 구체적인 수행 과제는 △바이오 유래 아크릴산 기반 고분자 소재 개발 △폐바이오매스를 활용한 3-HP 대량생산 실증 △3-HP 촉매 반응 기반 바이오 아크릴산 생산 실증 등이다.
그룹 내 시너지 효과도 기대된다. 주력 계열사인 노루페인트는 ‘3-HP 촉매 반응 기반 바이오 아크릴산 생산 실증’을 과제를 맡아 3-HP를 산업용 원료로 전환하는 공정을 수행하여 그 동안 석유화학 공정에 전적으로 의존해온 아크릴산을 바이오 기반 소재로의 대체 가능성을 연구한다. 특히 이번 사업은 다수의 공동연구기관이 참여하는 산·학·연 협력을 통해 원료 생산부터 최종 제품에 이르는 ‘토탈 밸류체인’을 확보하는 데 집중할 계획이다.
노루바이오사업추진단 관계자는 “그동안 산업용 바이오(Industrial Biotech)분야가 연구(Research) 위주로 진행되어 왔다면, 이번 실증 과제는 실제 파일럿(Pilot) 설비 투자가 수반되는 본격적인 개발 및 상용화(Development)단계로의 진입을 의미한다”며 “향후 산업통상부와 협력을 통해 산업용 바이오 물질에 대한 개발 프로젝트를 지속 확대해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
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