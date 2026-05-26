부산 해운대 들어선 ‘최고급 車’… 롤스로이스, 부산전시장 대규모 확장

영남권 진출 10주년 맞아
롤스로이스모터카가 영남권 시장 진입 10주년을 기해 부산 해운대구에 위치한 전시장을 새단장하고 본격적인 운영에 돌입했다. 이번 전시장 재정비는 지역 내 최고급 소비층과의 접점을 공고히 하고 브랜드 고유의 차별화된 가치를 전달하기 위해 기획됐다.
영국 본사 최신 글로벌 시각적 정체성 전면 도입
공간 면적 156평 규모로 확대
동성모터스와의 견고한 협력 바탕으로
“차별화된 최고급 경험 선사하겠다”
전시장이 들어선 해운대는 부산의 대표적인 최고급 생활양식과 문화의 중심지로 꼽힌다. 수려한 해안 경관과 역동적인 도심 환경을 동시에 갖춰 지역의 미래 성장성을 상징하는 곳이다. 롤스로이스는 이번 공간 리뉴얼을 통해 지역 경제를 견인하는 주요 고객들에게 보다 밀착된 서비스를 제공하겠다는 계획이다.
건물 2층에 위치한 전시장은 대형 통유리창을 통해 자연 채광이 풍부하게 들어오도록 설계됐다. 전시장 전반에는 본사의 최신 시각적 정체성(Visual Identity)이 반영됐다. 현대적인 감각과 유서 깊은 품격을 조화롭게 구현한 것이 특징이다. 이번 부산 매장의 완공으로 국내 모든 롤스로이스 전시장은 글로벌 최신 디자인 규격 도입을 마무리 짓게 됐다.
매장 출입구는 브랜드의 전통적 상징인 판테온 그릴 형상에서 영감을 얻어 제작됐으며, 상단에는 환희의 여신상 조각을 배치해 정체성을 직관적으로 드러냈다. 내부 전시 구역은 디지털 매체와 키네틱 조명을 결합해 차량 석 대의 독창성과 개성이 돋보이도록 몰입감 있게 연출했다.
공간의 핵심은 주문 제작 전용 공간인 아틀리에다. 이곳에는 다채로운 외장 색상 팔레트를 비롯해 최고급 원목 판넬, 가죽, 자수용 실, 양털 및 직물 등 차량 내외관을 구성하는 다양한 실제 부자재를 구비했다. 이를 통해 소비자가 자신만의 창의성과 상상력을 바탕으로 비스포크의 무한한 가능성을 체험할 수 있도록 유도한다.
이와 함께 진귀한 공예품과 예술품이 진열된 캐비닛 오브 큐리오시티와 전용 라운지인 스피크이지 바가 마련됐다. 특히 스피크이지 바는 넓은 창을 통해 해운대 바다를 조망하며 아늑한 분위기 속에서 소통할 수 있는 공간이다. 별도 구역에서는 여행용 가방과 소형 가죽 소품류 등 브랜드의 장인정신이 반영된 라이프스타일 액세서리 상품군도 함께 소개된다.
아이린 니케인 롤스로이스모터카 아시아태평양 지역 총괄은 최신 시각적 정체성을 반영한 부산 전시장이 맞춤형 서비스의 진수를 직접 체험하는 핵심 거점이 될 것이라며, 파트너사인 동성모터스와의 견고한 협력을 기념하는 이정표라고 평가했다.
최병인 롤스로이스모터카 부산 대표 역시 지난 10년간 이어온 고객들과의 신뢰를 바탕으로 새 전시장이 수공예 예술과 차별화된 라이프스타일을 향유하는 공간으로 자리매김하길 바란다고 덧붙였다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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