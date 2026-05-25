고유가-외국인 순매도 맞물려, 원-달러 환율 1520원 육박

글로벌 국채 금리와 국제 유가의 동반 강세, 외국인의 증시 순매도가 맞물리며 원-달러 환율이 달러당 1520원에 육박했다.
24일 한국은행에 따르면 22일 원-달러 환율의 야간 거래(이튿날 오전 2시 마감)는 1517.6원으로 마감하며 전 거래일 대비 9.6원 올랐다. 야간 종가 기준 3월 30일(1518.2원) 이후 약 두 달 만에 가장 높은 수준이다. 주간 거래 종가(오후 3시 30분)는 7일 이후 상승세가 이어져 22일 1517.2원으로 마감했다.
미국과 이란이 종전 합의에 이르지 못한 탓에 호르무즈 해협 봉쇄가 해소되지 않으며 국제 유가가 배럴당 100달러 안팎으로 이어진 영향이 컸다. 고물가 우려에 국채 금리가 뛰었고, 투자자들은 위험자산 비중을 줄였다. 대표적인 안전자산인 달러가 강세를 보이며 달러인덱스(엔, 유로 등 주요 6개 통화 대비 달러 가치)는 7일 97.94에서 22일 99.19로 1.3% 상승했다.
계속된 외국인의 ‘셀 코스피’도 환율 상승 압력으로 작용했다. 외국인은 올해 들어 이달 22일까지 코스피에서만 96조2254억 원어치를 순매도했다. 특히 이달 7∼22일 12거래일 동안 연속 순매도하며 40조 원 이상을 팔았다. 하지만 외국인의 순매도에도 코스피가 가파르게 상승한 영향으로 외국인의 보유 지분은 되레 늘었다. 외국인의 코스피 시가총액 보유율은 올해 1월 2일 36.65%에서 이달 22일 39.39%로 2.74%포인트 높아졌다. 앞으로 외국인들이 추가 매도로 차익 실현에 나설 수 있는 셈이다. 이민혁 KB국민은행 이코노미스트는 “외국인의 보유 지분이 높기 때문에 매도 압력이 완전히 해소됐다고 보기는 어렵다”고 설명했다.
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