선진뷰티사이언스, 소재기업서 뷰티 플랫폼으로… 아이레시피 선케어 확대

아이레시피는 피부 고민에 따라 선택할 수 있는 선케어 제품 ‘선 세럼’ 2종을 출시했다고 20일 밝혔다.
이번 출시는 아이레시피의 선케어 제품군을 확대하는 동시에, 화장품 원료기업 선진뷰티사이언스가 자체 브랜드 사업을 강화하는 흐름 속에서 이뤄졌다. 아이레시피는 선진뷰티사이언스가 2021년 론칭한 자체 브랜드다.
선진뷰티사이언스는 화장품 원료 제조 사업을 기반으로 성장해온 기업으로, 최근에는 인체적용시험과 ODM/OEM 생산 영역까지 사업 구조를 넓히고 있다. 2024년 화장품 인체적용시험 전문기관 SCRC를 설립한 데 이어 2025년 OTC 전용 ODM 화장품 제조업 OTCM을 통해 생산 역량을 강화했다. 원료 개발에서 임상, 생산, 브랜드 운영으로 이어지는 수직통합형 뷰티 플랫폼 구축에 속도를 내는 모습이다.
실적 측면에서도 외형 성장은 이어지고 있다. 선진뷰티사이언스는 지난해 연결 기준 매출 808억 원을 기록하며 5년 연속 최대 매출을 달성했다. 올해 1분기에는 매출 227억 원, 영업이익 15억 원을 기록해 직전 분기 대비 흑자 전환했다. 다만 ODM 사업 확대와 자체 브랜드 아이레시피 마케팅 투자에 따른 비용 부담은 수익성 과제로 남아 있다.
아이레시피는 이번 신제품을 통해 선케어 라인업을 세분화한다는 계획이다. 최근 선케어 시장이 단순 자외선 차단제에서 피부 컨디션 관리 기능을 결합한 제품으로 확장되는 가운데, 아이레시피도 피부 고민별 선택지를 늘리는 방향으로 제품군을 조정하고 있다.
신제품은 ‘세라마이드 유자 에너자이징 선 세럼’과 ‘시카 PDRN 흔적 클리어 선 세럼’ 2종이다. 두 제품은 자외선 차단 기능을 기본으로 하면서 사용감과 피부 고민별 콘셉트를 달리한 선케어 제품이다. 지성 및 수분 부족형 지성 피부를 고려한 세럼 제형으로 개발됐으며, 모공 막힘으로 인한 면포나 여드름 발생 가능성을 평가하는 논코메도제닉 테스트도 완료했다고 한다.
아이레시피 관계자는 “이번 선 세럼 2종은 자외선 차단 기능에 피부 고민별 케어 요소를 더한 제품”이라면서 “스킨케어와 선케어를 결합한 제품군을 통해 소비자 접점을 확대해 나가겠다”고 말했다.
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