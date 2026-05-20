원바이오젠, ‘구미시 산업문화투어’ 신규 코스로 합류… 지난 19일 첫 견학 프로그램 운영

경북 구미시의 대표적인 향토기업인 ㈜원바이오젠(대표 김원일)은 지난 19일 구미 국가산업단지에 위치한 본사에서 ‘구미시 산업문화투어’ 신청자들을 대상으로 견학 프로그램을 운영했다고 20일 밝혔다.
구미시 산업문화투어는 2022년 ‘문화체육관광부 지역특화 공모사업’에 선정된 산업관광 육성 사업의 일환으로 출범한 테마형 투어 프로그램이다. 대한민국 근대화 산업 유산을 스토리텔링 콘텐츠로 풀어낸 것이 특징이다. 2025년 3월부터 매주 화요일 오후 1시 구미역 후면광장에서 출발한다.
이날 산업문화투어 참가자들은 원바이오젠의 성장 히스토리와 기술력이 담긴 주요 제품을 직접 살펴보고 체험하는 시간을 가졌다.
원바이오젠 김원일 대표는 “구미시 산업문화투어를 통해 지역의 새로운 성장 동력으로 자리매김하고 있는 바이오·헬스케어 산업의 가치를 시민들과 직접 나눌 수 있게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 글로벌 바이오 리더 기업으로 거듭나겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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