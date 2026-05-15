하나금융, 두나무에 1조원 규모 지분 투자…4대 주주로

하나금융지주가 국내 최대 가상자산거래소 업비트를 운영하는 두나무에 1조 원 규모의 지분을 투자해 4대 주주에 오른다. 국내 시중은행이 국내 단일 디지털 자산 기업에 투자한 사례 중 역대 최대 규모다.
하나금융은 자회사 하나은행을 통해 두나무 주식 228만4000주(6.55%)를 인수하기로 결정했다고 15일 공시했다. 전날 하나은행 이사회는 카카오인베스트먼트가 보유한 두나무 주식(369만50주) 중 228만4000주를 약 1조33억 원에 인수하기로 결의했다. 다음 달 15일 인수를 완료하면 하나은행은 두나무의 4대 주주가 된다.
두나무의 지분 구조는 2025년 말 기준 송치형 회장(25.51%)과 김형년 부회장(13.10%)이 1, 2대 주주 지위를 유지하지만 기존 3대 주주였던 카카오인베스트먼트(10.58%)는 이번 매각으로 주요 주주 5위권 밖으로 밀려나게 됐다.
두나무에 대형 금융사가 주요 주주로 참여하게 되면서 두나무는 경영 투명성 제고로 정부의 규제 압박을 완화할 전략적 명분을 확보하게 됐다는 평가가 나온다. 또 이번 투자가 하나금융의 정통 금융 노하우와 업비트의 인프라가 결합하는 디지털 금융 동맹의 신호탄이 될 것이라는 전망이 나온다.
하나금융은 이날 두나무에 대한 지분 투자와 함께 금융과 디지털자산을 연계한 미래 혁신모델 구축을 위한 전략적 업무협약도 체결했다. 하나금융은 블록체인 기반 외화 송금 서비스를 고도화하며 실시간 거래 및 정산이 가능하도록 손님 혜택을 강화할 방침이다. 또 하나금융은 두나무가 운영 중인 업비트와 디지털 플랫폼 간 협업을 통해 디지털자산과 금융이 연계된 새로운 종합자산관리 서비스도 추진할 예정이다.
함영주 하나금융 회장은 “이번 지분 투자는 디지털자산 기반 금융 혁신을 가속하기 위한 전략적 결정”이라며 “두나무와 함께 K-블록체인 생태계 조성을 주도적으로 추진하고, 국내 디지털자산 산업이 글로벌 선도 수준으로 도약할 수 있도록 그룹의 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
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