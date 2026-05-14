포스코홀딩스, 광양서 산은과 벤처 육성 협약… 이차전지 스타트업 지원 확대

포스코홀딩스는 14일 전남 광양 소재 벤처 창업보육센터 ‘그라운드 광양’에서 한국산업은행과 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 양측은 비수도권 창업기업의 투자 접근성을 높이고 지역 산업 기반의 혁신 기업을 육성해 지속 가능한 벤처 생태계 구축에 협력하기로 했다.
이날 협약식에는 이주태 포스코홀딩스 대표이사 사장과 고재윤 포스코 광양제철소장, 이봉희 한국산업은행 수석부행장, 벤처기업 대표 및 투자기관 관계자 등 110여 명이 참석했다고 한다.
이번 협약은 포스코그룹의 벤처 육성 역량과 한국산업은행의 금융 지원 인프라를 연계해 지역 유망 스타트업을 발굴하고 성장 지원 체계를 강화하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양측은 ▲포스코그룹이 투자하거나 추천하는 지역 스타트업에 대한 한국산업은행의 직접 투·융자 검토 ▲산업은행 지역특화 벤처플랫폼을 통한 투자 유치 지원 ▲지역 스타트업 보육 프로그램 연계 및 유망 기업 공동 발굴 등을 추진할 예정이다.
협약식 이후에는 포스코그룹 추천 벤처기업 5개사를 대상으로 투자설명회(IR)도 진행됐다. 발표에는 이차전지 소재와 바이오, 로봇 분야 기업들이 참여했고 이들 기업은 현재 그라운드 광양에 입주해 있거나 입주를 추진 중인 것으로 알려졌다.
이주태 포스코홀딩스 사장은 “포스코그룹은 개방형 혁신 플랫폼 ‘체인지업’을 통해 신사업 발굴과 함께 철강·이차전지 소재 분야 벤처기업 육성에 힘써왔다”면서 “이번 협력을 계기로 지역 기반 벤처기업들의 투자 유치와 성장 지원 기반을 더욱 강화하고 지역 경제 활성화와 국가 균형 발전에도 기여하겠다”고 밝혔다.
포스코그룹에 따르면 그룹은 1997년부터 벤처 생태계 육성에 투자해왔고 서울·포항에 이어 지난해 11월 광양에 창업보육센터 ‘그라운드’를 추가 개관했다고 한다. 현재까지 누적 198개 벤처기업이 입주했으며 투자 유치 3528억 원, 기업가치 2조4000억 원, 고용인원 1977명 등의 성과를 거뒀다고 전했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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