BMW 봄 한정판 9종, 온라인 판매 시작

BMW코리아는 12일부터 온라인을 통해 ‘5월 한정 에디션’ 9종을 판매한다. 색상과 휠, 실내 등을 봄철 감각이 나도록 꾸민 것으로 모델별로 한정 수량이 정해져 있다.
M2 쿠페 모델 5월 한정판은 ‘상파울로 옐로우’ (사진) 색상의 외관에 후미등은 검게 마감한 ‘M 라이트 쉐도우 라인’을 적용해 강렬한 색상 대비가 눈에 띄는 모델이다. 휠은 제트블랙, 브레이크 캘리퍼는 빨간색으로 마감했다. 480마력을 내는 6기통 가솔린 엔진을 얹은 이 차는 15대만 한정 판매된다.
M3 투어링 모델과 M4 쿠페 모델은 ‘드라빗 그레이’ 색상을 입었다. 검정에 가까운 무채색 디자인이 무게감을 드러내는 모델이다. 각각 7대씩 판매되는 이 두 차에는 530마력 직렬 6기통 가솔린 엔진이 탑재돼 3초대 제로백(정지 상태에서 100km까지 가속하는 데 걸리는 시간)을 자랑한다.
천장이 열리는 M4 컨버터블 모델에는 M3, M4보다 좀 더 밝은 ‘스카이스크래퍼 그레이 메탈릭’ 도장이 적용됐다. 오픈카로 탈 수 있는 만큼 실내 색상도 눈에 띄는데, 오렌지와 검정이 조화된 가죽 시트가 시선을 잡아끈다. 530마력 직렬 6기통 가솔린 엔진이 장착됐고, 역시 7대만 한정 판매된다.
폭풍 속 먹구름에서 영감을 얻은 색상인 ‘스톰 베이’ 색상이 적용된 M5 모델은 일반 M5 모델과 투어링 모델의 실내 디자인이 다르다. 일반 M5 모델은 외관 색상과 유사한 회색 계통의 ‘타우프 그레이’가, 투어링 모델은 검정을 기본으로 어두운 보라색으로 포인트를 준 가죽 시트가 각각 채택됐다. 터보 8기통 4.4L 가솔린 엔진이 얹혀 727마력의 고출력을 낸다. 역시 각 7대만 판매한다.
BMW코리아는 스포츠유틸리티차량(SUV)도 한정판 모델을 선보였다. XM이 7대, X1 40대, X2 10대가 각각 준비됐다. 구매는 ‘BMW 샵 온라인’에서 할 수 있다.
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