신한금융 어버이날 봉사활동… 어르신들 가정 찾아 온정 나눠

신한금융그룹은 진옥동 회장(사진 왼쪽)을 포함한 그룹 최고경영자(CEO)들이 6일 서울 강북구 시립강북노인종합복지관에서 ‘어버이날 사랑 愛 건강나눔 봉사활동’을 진행했다고 7일 밝혔다.
이번 봉사활동은 매년 가정의 달을 맞이해 신한금융 경영진과 임직원이 함께해 온 사회 공헌 행사다. 올해는 진 회장과 그룹 CEO들이 돌봄이 필요한 어르신을 직접 찾아가는 방식으로 진행됐다.
이날 행사에 참여한 임직원과 봉사자 40여 명은 오렌지, 사과, 배 등을 담은 과일 키트 334개를 준비해 강북구 내 돌봄이 필요한 어르신 가정을 찾아 감사 카드와 함께 전달했다.
진 회장은 “가정의 달을 맞아 어르신들의 건강과 행복한 일상을 생각하며 이번 봉사활동을 준비했다”며 “앞으로도 지역사회 이웃들과 온정을 나누며 지속 가능한 나눔 문화를 만들어 가겠다”고 했다.
강우석 기자 wskang@donga.com
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