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경제
신반포 청구아파트 리모델링… 고층-저층 평면 다르게 설계
동아일보
입력
2026-05-08 00:30
2026년 5월 8일 00시 30분
이새샘 차장
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포스코이앤씨는 리모델링을 추진 중인 서울 서초구 신반포 청구아파트 단지에 고층과 저층의 평면을 다르게 구성하는 ‘고·저층 전환형 평면 설계’를 도입한다고 7일 밝혔다.
포스코이앤씨에 따르면 해당 아파트는 한강과 가깝지만 일부 저층 가구는 한강 조망이 제한된다. 이에 고층부는 거실을 한강 방향으로, 저층은 단지 중앙 정원을 향하도록 했다. 포스코이앤씨는 “모든 층이 동일한 평면이어야 하는 아파트의 설계 한계를 넘은 것”이라며 “건축심의를 통과해 기술적 완성도를 인정받았다”고 설명했다.
#포스코이앤씨
#리모델링
#고·저층 전환형 평면 설계
#단지 중앙 정원
#건축심의
#기술적 완성도
이새샘 기자 iamsam@donga.com
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