페르소나AI, 코엑스 AI 엑스포서 피지컬 AI 로봇 공개 시연… 에이전틱 기술 공개

페르소나AI가 6일부터 8일까지 서울 코엑스에서 열리는 2026 국제인공지능대전 (AI EXPO KOREA)에 참가해 피지컬 AI 로봇 기술을 공개 시연한다고 밝혔다.
이번 전시에서 페르소나AI는 음성 명령 기반으로 상황을 인식하고 판단·행동까지 수행하는 에이전틱 로봇 기술과 자체 로봇 운영체제(OS) 역량을 선보인다고 설명했다. 한·미·중 3개국 공동연구 기반의 휴머노이드와 사족보행 로봇도 함께 공개된다.
또한 사투리까지 인식 가능한 SSTT(Sovereign AI Speech to Text) 음성 모델이 온디바이스 형태로 탑재돼 빠른 응답 속도와 보안성을 동시에 확보했다고 한다. 페르소나AI 측은 인터넷이나 GPU 연결 없이도 동작하는 경량 AI 구조를 기반으로 비용 효율성과 실사용 환경 적용성을 높였다고 설명했다.
이 로봇은 단순 명령 수행을 넘어 상황을 스스로 해석해 행동하는 ‘에이전틱(agentic)’ 기능을 갖춘 것이 특징이다. 예를 들어 “너무 덥다”라는 발화만으로도 에어컨 작동이나 물 제공 등 상황 대응형 행동을 수행하는 방식이다.
페르소나AI는 CES 혁신상 수상 및 글로벌 AI 경진대회 수상 이력을 기반으로 로봇 OS 및 피지컬 AI 시장 확장을 추진하고 있다고 한다. 또한 LAM, VLA, sLLM 등 자체 AI 모델을 로봇 시스템에 최적화해 산업용 로봇, 물류, 제조 분야로 적용 범위를 넓혀갈 계획이라고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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