전화·화상회의 특화된 헤드폰 ‘이볼브3 85’ 써보니… 카페소음도 사무실처럼 조용하게

별도 마이크 장치 없앤 세련된 디자인
AI가 목소리만 6000만 문장 학습해 선별
이전 모델 대비 부피 35% 줄여 휴대성 극대화
하이브리드 업무 환경에 최적화
전화·화상회의 많은 사용자에 ‘안성맞춤’
재택근무와 사무실 출근이 혼재된 하이브리드 업무 환경이 일상으로 자리 잡으면서, 직장인들에게 헤드셋은 업무 생산성을 결정짓는 핵심 도구가 됐다. 화상 회의 중 들리는 집안의 생활 소음이나 카페의 웅성거림은 단순히 개인의 불편을 넘어 팀 전체의 소통 효율을 떨어뜨리는 요인이 되기도 한다.
덴마크 글로벌 오디오 브랜드 자브라(Jabra)가 최근 출시한 ‘이볼브3 85(Evolve3 85)’는 이러한 시대적 요구를 반영한 프리미엄 헤드셋이다. 제품을 직접 사용하며 비즈니스 성능과 일상에서의 활용도를 다각도로 분석해 봤다.
디자인의 혁신, 업무용 헤드셋의 고정관념을 깨다
제품을 박스에서 꺼내며 가장 먼저 느낀 변화는 외형이다. 기존 비즈니스 헤드셋의 상징 같았던 입가로 길게 뻗은 마이크 붐 암(Boom-arm)이 완전히 사라졌다. 대신 고성능 마이크들을 전략적으로 배치해 일반적인 헤드폰과 구분하기 어려울 정도로 매끄러운 디자인을 구현했다.
착용감에서의 진보도 눈에 띈다. 자브라 측은 이전 모델인 이볼브2 85보다 부피를 약 35% 줄였다고 밝혔다. 실제 착용 시 귀를 감싸는 압박감이 현저히 줄었으며, 동급 프리미엄 제품군 중 가장 가벼운 무게 덕분에 3시간 이상 이어진 장기 화상 회의에서도 정수리 부근의 통증이 느껴지지 않았다. 마이크가 돌출되지 않아 퇴근길 지하철에서 음악 감상용으로 착용해도 전혀 어색함이 없다는 점은 해당 헤드폰의 큰 장점으로 판단된다.
6000만 문장 학습한 AI, 소음 속에서 목소리만 추출
이 제품의 핵심 기술은 ‘자브라 클리어보이스(ClearVoice)’다. 6000만 개의 문장을 딥러닝 기술로 학습한 AI가 주변 소음과 사용자의 음성을 실시간으로 분리한다.
테스트를 위해 의도적으로 음악 소리가 크고 대화가 활발한 도심 카페에서 화상 회의에 접속했다. 놀라운 점은 마이크 붐 암이 없음에도 불구하고 상대방에게 전달되는 음성이 매우 선명했다는 것이다. 회의 참석자들은 “주변에 소음이 있다는 사실을 전혀 인지하지 못할 정도로 목소리가 가깝게 들린다”고 평가했다.
노이즈 캔슬링 성능 역시 지능적이다. ‘자브라 어드밴스드 ANC’는 사용자의 착용 상태와 주변 환경을 초당 수천 번 감지해 소음 차단 수준을 자동으로 조절한다. 특히 통화 중에도 소음 차단 기능이 약해지지 않아, 시끄러운 환경에서도 사용자는 상대방의 목소리에만 온전히 집중할 수 있었다.
준수한 배터리 효율과 AI 어시스턴트 협업 능력
비즈니스 도구로서의 신뢰성을 뒷받침하는 것은 배터리 성능이다. 이볼브3 85는 ANC(노이즈캔슬링)를 끄고 음악을 재생할 경우 최대 120시간, 연속 통화는 25시간 동안 지속된다. 실제 업무 환경에서 사용해 보니 월요일에 완충한 후 금요일 퇴근 전까지 별도의 충전 없이 일주일 분량의 미팅과 업무 집중 시간을 소화할 수 있었다. 5분 충전으로 5시간 사용이 가능한 급속 충전 기능은 바쁜 일정 속에서 특히 유용했다.
최근 업무에 생성형 AI를 활용하는 트렌드에도 최적화됐다. 자브라에 따르면 이 제품은 음성 명령의 단어 인식 정확도가 90% 이상에 달한다. 실제로 AI 기반 기록 서비스를 활용해 인터뷰 내용을 텍스트로 변환해 본 결과, 일반 번들 이어폰을 사용했을 때보다 오타율이 눈에 띄게 낮아졌다. 키보드 타이핑보다 음성 입력을 선호하는 사용자에게는 업무 시간을 단축해 주는 실질적인 도구가 될 것으로 보인다.
지속 가능성과 연결성, 그리고 총평
자브라는 이번 모델에서 ESG(환경·사회·지배구조) 가치도 놓치지 않았다고 한다. 이어 쿠션과 배터리 등 소모성 부품을 사용자가 직접 교체할 수 있도록 설계해 제품의 물리적 수명을 늘렸다. 고가의 장비를 한 번 구매해 오래도록 최상의 상태로 유지할 수 있게 한 배려는 합리적인 소비를 지향하는 이들에게 긍정적인 평가를 받을 것으로 보인다.
연결성 측면에서도 PC 전용 USB 동글과 블루투스를 동시에 지원해, PC 회의 중 스마트폰으로 오는 전화를 즉시 받는 멀티포인트 기능이 매우 안정적으로 작동했다. 전용 앱인 자브라 플러스(Jabra Plus)를 통한 세부 설정 변경과 펌웨어 업데이트 과정도 직관적이었다.
자브라 이볼브3 85는 비즈니스 헤드셋이 갖춰야 할 정교한 통화 품질과 현대적인 라이프스타일 디자인을 영리하게 결합한 제품이다. 높은 가격대는 진입 장벽이 될 수 있지만, 장시간 통화가 잦은 근로 환경이나 장소에 구애받지 않고 업무 몰입이 필요한 이들에게는 대체 불가능한 편리한 기기가 될 것으로 보인다.
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