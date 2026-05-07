반려견 전용 물냉면에 빙수까지… 여름 펫시장 후끈

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여름 간식-디저트 잇단 출시
미스트-물병 등 산책용품도
“펫시장 2032년엔 23조 규모”

6일 경기 수원시 몰리스펫샵 스타필드 수원점에서 모델이 반려견 전용 여름 간식 신상품을 소개하고 있다. 이마트 제공
6일 경기 수원시 몰리스펫샵 스타필드 수원점에서 모델이 반려견 전용 여름 간식 신상품을 소개하고 있다. 이마트 제공
유통업계가 여름 시즌을 맞아 반려동물 전용 이색 상품을 잇달아 출시하며 펫 시장 공략에 나서고 있다. 반려동물을 가족처럼 여기는 ‘펫 휴머니제이션’ 트렌드가 확산하면서 전용 간식과 미스트 등 이색 상품군을 강화하는 모습이다.

이마트의 반려동물 전문 브랜드 ‘몰리스’는 7일부터 반려견 전용 ‘물냉면’과 ‘비빔냉면’, 디저트 형태의 ‘멍빙수’ 등 여름 간식 시리즈 3종을 선보인다고 6일 밝혔다. 이번 제품은 방부제와 합성보존제 없이 반려견이 먹을 수 있는 식재료로 여름철 대표 메뉴를 구현한 영양 간식이다. 물냉면과 비빔냉면은 황태 육수와 흑미·쌀가루로 만든 면을 활용했고, 비빔냉면 소스는 고구마와 비트 등으로 만들었다. 멍빙수는 닭가슴살과 락토프리 우유로 만든 얼음에 캐롭(지중해 콩과 식물)과 흰 강낭콩을 더해 팥빙수 형태로 구현했다.

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽도 여름철 반려견을 위한 미스트와 물병 등 산책 전용 제품을 출시했다. ‘쿨링 미스트’는 자연 유래 냉감 성분을 적용한 반려동물 전용 수분 미스트로 미세 안개 분사 방식으로 열기를 고르게 식혀주는 것이 특징이다. 실리콘 물병은 125g의 접이식 물병으로 산책 시 휴대 부담을 줄였다.

유통업계가 반려동물 여름 전용 상품을 잇달아 선보인 건 반려동물을 가족처럼 여기는 소비 트렌드가 확산하고 있기 때문이다. 김성근 이마트 몰리스 팀장은 “반려동물 시장이 단순히 키우는 것을 넘어 사람과 함께 살아가는 방향으로 질적 성장을 이어가면서 펫 라이프스타일 시장이 진화하고 있다”고 설명했다.

관련 시장 규모도 커지고 있다. 농림축산식품부에 따르면 국내 반려동물 시장은 2022년 62억 달러(약 9조4029억 원)에서 2032년 152억 달러(약 23조523억 원)로 10년간 145.2% 늘어날 것으로 전망했다. 유통업계 관련 매출도 증가세다. 이마트에 따르면 몰리스의 4월 한 달간 반려동물 간식류 매출은 전년 동기 대비 13.3% 증가하고 유모차 등 산책용품은 25.1%, 반려동물 전용 침구류는 27.7% 올랐다. 이마트가 2월 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’를 반려동물용 디저트로 선보인 ‘멍쫀쿠’는 준비 물량이 모두 완판됐다.

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김다연 기자 damong@donga.com
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