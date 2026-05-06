삼성전기, 17년 연속 ‘다우존스 지속가능경영지수’ 등재

국내 최장 기록, ESG 경영성과 인정
삼성전기가 주요 환경, 사회, 지배구조(ESG) 평가 지수인 ‘다우존스 지속가능경영지수(DJBIC) 월드’에 17년 연속 이름을 올렸다고 5일 밝혔다. 17년 연속 이 지수에 등재된 건 국내 기업 중 처음이다.
정보 투명 공개-지배구조 등 고평가
DJBIC는 미국 S&P글로벌이 1999년부터 선정해 온 ESG 평가 지수다. 매년 시가총액 기준 세계 상위 3500여 개 기업을 추려 ESG 경영 성과를 토대로 상위 10∼15% 기업을 선정한다. 재무 성과부터 지속가능성, 위기 관리 역량 등 다양한 역량을 심사하는 것으로 알려져 있다.
삼성전기는 2009년 처음으로 이 지수에 편입된 이후 한 해도 빠짐없이 계속 이름을 올리고 있다. 삼성전기는 투명한 정보 공개, 기후변화 대응, 폐기물 관리 등의 분야에서 높은 평가를 받았다. 여성 사외이사 비율을 50% 이상으로 유지하고, 사외이사가 이사회 의장을 맡는 구조를 도입해 지배구조 측면에서도 높은 점수를 받았다.
박종민 기자 blick@donga.com
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