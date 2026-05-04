롯데칠성음료, 1분기 영업이익 91% 증가… 악조건 속에서 반등 성공

지난해 실적 부진으로 고전했던 롯데칠성음료가 내수 소비 침체와 고환율 등 대외 악재를 뚫고 올1분기(1~3월) 매출과 영업이익 모두 반등에 성공했다.
롯데칠성음료는 1분기 연결 기준 매출 9525억 원, 영업이익 478억 원을 기록했다고 4일 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 4.6% 증가했고, 영업이익은 91% 늘며 수익성이 크게 개선됐다.
음료 부문은 별도 기준 매출액 4142억 원, 영업이익 211억 원으로, 전년 동기 대비 각각 1.5%, 62.0% 증가했다. 탄산, 주스, 커피 등 전 카테고리가 고르게 성장한 가운데 특히 에너지음료(+8.7%)와 스포츠음료(+11.5%)의 성장이 두드러졌다.
주류 부문 역시 매출 1942억 원, 영업이익 156억 원으로 각각 0.7%, 9.6% 늘었다. 고물가와 주류 소비 트렌드 변화 등으로 인해 소비 심리가 위축된 상황 속에서도 소주, 청주, RTD 제품이 성장을 이끌었다는 설명이다. 소주류는 리뉴얼한 ‘새로’를 중심으로 전년 동기 대비 매출이 2.6% 상승했고, 청주류는 저용량 주류에 대한 선호가 늘며 ‘수복 원컵’ 제품이 성장을 이끌어 매출이 2.7% 늘었다. 제품 라인업을 강화한 RTD류는 매출이 74.4% 증가했다.
해외 자회사 실적이 개선되며 글로벌 부문의 성장도 이어졌다. 글로벌 부문 올해 1분기 매출액은 3783억 원으로 11.1% 증가했고, 영업이익은 2123.0% 증가한 143억 원을 기록했다. 전체 매출에서 글로벌 비중은 약 46%까지 성장했다.
특히 필리핀 법인은 매출액이 2589억 원으로 1.8% 증가했으며, 영업이익은 54억 원으로 흑자전환했다. 영업 환경 개선에 따른 수익성 회복이 주효했다는 분석이 나온다.
재무구조도 소폭 개선됐다. 롯데칠성음료의 1분기 부채비율은 165.1%로 전분기 대비 2.6%포인트 낮아졌고, 차입금 비율은 93.4%로 5.8%포인트 감소했다.
롯데칠성음료는 지난해에 이어 올해도 자회사 수익성 개선에 주력하는 한편, 급성장하는 신흥 시장을 중심으로 현지 경쟁력을 확보할 방침이다. 특히 밀키스, 레쓰비, 새로, 순하리 등 수요가 늘고 있는 브랜드의 공급을 원활히 하기 위해 생산 능력을 확대해 성장세를 이어간다는 계획이다.
롯데칠성음료 관계자는 “올해 1분기는 불확실한 대외 여건 속에서도 사업부별 수익성 향상 노력이 실적으로 나타나며 음료부문과 글로벌 사업 중심으로 영업이익이 크게 개선됐다”며 “앞으로도 수익성 중심 경영을 바탕으로 기업가치를 높이고 지속 성장할 수 있는 발판을 마련하겠다”고 말했다.
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