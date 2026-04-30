사이즈오브-차의과학대학교 스포츠의학대학원, ‘인체공학적 작업 환경 구축’ MOU 체결

맞춤 의자 전문 브랜드 ㈜사이즈오브(대표 이동진)가 차의과학대학교 스포츠의학대학원(원장 홍정기)과 지난 29일 ‘인체공학적 작업 환경 및 국민 건강 증진’을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
이번 협약은 인체공학에 기반한 작업 환경 연구와 스포츠의학을 접목해 국민 건강 증진에 기여하고, 양 기관의 동반 성장을 도모하기 위해 마련됐다.
이에따라 양 기관은 △스포츠의학 및 근골격계 건강 연구 △오프라인 컨설팅 고도화 및 제품 개발 △연구 및 교육 인프라 지원 △콘텐츠 공동 제작 및 홍보 협력 등 주요 분야에서 협력할 방침이다.
또한 사이즈오브 직영점의 ‘바른자세 컨설팅 프로그램’에 홍정기 교수의 전문 코칭이 결합된다. 홍 교수는 향후 의자 개발 및 브랜드 방향 설정 과정에도 자문으로 참여할 예정이다.
사이즈오브는 이번 협약을 통해 연구 과제 및 교육 프로그램 수행에 필요한 의자와 워크스페이스 관련 물품을 제공해 보다 전문적인 연구 환경 조성을 돕는다.
사이즈오브 관계자는 “국내 스포츠의학 분야의 권위자인 홍정기 원장이 이끄는 차의과학대학교 스포츠의학대학원과 협력하게 돼 기쁘다”며 “사이즈오브가 보유한 인체공학 데이터와 대학원의 전문적인 스포츠의학 지식을 결합해 현대인들의 근골격계 건강을 지킬 수 있는 혁신적인 작업 환경 솔루션을 제시할 것”이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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