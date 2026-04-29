코스피, FOMC 앞두고 0.75% 상승…사흘 연속 종가 최고치[마감시황]

코스피가 미국 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과 발표를 앞두고 상승세를 이어갔다. 3거래일 연속 종가 기준 최고치 기록을 세웠다.
29일 코스피는 전일 대비 49.88포인트(0.75%) 오른 6690.90에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 27일 이후 3거래일 연속 최고치다.
이날 22.02포인트 하락 출발한 지수는 간밤 기술주 중심의 뉴욕증시 부진을 반영하며 오전 중 보합권을 맴돌았다. 그러다 오후 들어 삼성전자가 상승 반전해 오름폭을 확대하자 지수 전반에 힘이 실리는 흐름이 이어졌다. 특히 오후 1시33분께에는 6702.38을 터치해 전날에 이어 이틀 연속 6700선을 넘어서기도 했다.
이경민 대신증권 연구원은 “오픈AI발 우려에도 삼성전자의 견조한 주가 흐름이 이어지며 코스피가 강세를 지속했다”면서 “전날 미국 증시에서는 오픈AI의 매출 및 신규 사용자 수 목표치 미달 소식이 전해진 가운데 오픈AI CFO는 매출 성장 속도가 기대에 미치지 못할 경우 향후 인공지능(AI) 데이터센터 비용을 감당하지 못할 수 있다는 우려도 언급했다”고 설명했다.
이 연구원은 “AI 관련 투자심리가 위축되면서 차익실현 압력은 강화되는 모습”이라며 “이는 국내 반도체주 투자심리에 부정적인 요인이지만, 삼성전자가 외국인 순매수에 힘입어 강세를 전개하며 지수 상승을 견인했다”고 평가했다.
시장 참가자들은 연방준비제도(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 결과에도 주목하고 있다. 기준금리가 현재의 3.75% 수준에서 동결될 것이라는 관측이 지배적이지만, 시장은 금리 결정 자체보다 제롬 파월 연준 의장이 최근의 유가 상승과 물가 리스크에 대해 내놓을 메시지에 촉각을 곤두세우고 있다.
이날 유가증권시장에서 개인과 기관이 각각 1665억원, 4785억원어치를 사들였다. 반면 외국인은 6137억원을 순매도했다.
업종별로는 화학(3.80%), 중형주(1.38%), 운송장비·부품(1.02%) 등이 상승한 반면 부동산(-5.47%), 증권(-1.84%), 제약(-1.58%), 통신(-1.25%) 등은 하락했다.
시가총액 상위 종목들은 엇갈렸다. 대장주 삼성전자는 4000원(1.80%) 오른 22만6000원에 마감한 반면 SK하이닉스는 7000원(0.54%) 내린 129만3000원에 마감했다. 그외 SK스퀘어, 두산에너빌리티, 한화에어로스페이스, HD현대중공업, KB금융, 삼성SDI 등이 1~4%대 강세를 나타냈다. 삼성바이오로직스(-2.06%), 삼성전기(-1.43%) 등은 하락했다.
코스닥 지수는 4.68포인트(0.39%) 오른 1220.26에 마감했다.
코스닥 시총 상위 종목 중에서는 삼천당제약(2.55%), 에이비엘바이오(1.87%), 알테오젠(0.93%) 등이 상승했고 리가켑아이오(-4.42%), 주성엔지니어링(-3.52%), 에코프로(-0.99%) 등이 내렸다.
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