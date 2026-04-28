aT, 동반성장평가 5년 연속 최우수 등급… “중소기업 상생협력 지속”

한국농수산식품유통공사(aT)가 ‘2025년 공공기관 동반성장평가’에서 최우수 등급을 획득했다고 28일 밝혔다.
중소벤처기업부가 주관하는 동반성장평가는 공공기관의 중소기업과의 상생협력을 위한 노력과 실적을 종합적으로 평가하는 제도다. 2007년부터 시행되고 있으며, 평가 결과를 최우수, 우수, 양호, 보통, 개선 필요의 5개 등급으로 나눈다.
이번 평가에서 공사는 ▲공정한 거래 문화 조성 ▲창의·선도적 동반 성장 생태계 구축 ▲상생협력 문화 및 창업 생태계 조성 등 9개 분야 골고루 우수한 성과를 인정받았다. 이에 따라 2021년부터 지난해까지 5년 연속 가장 높은 최우수 등급을 달성했다.
공사는 지난해에도 ‘2025년 동반 성장 유공 대통령 표창’을 수상하는 등 중소기업과의 상생을 위한 제도를 선진적으로 구축했다는 평가를 받았다. ▲반려동물 연관 산업 수출 첫걸음부터 정착까지 동반 성장 생태계 구축 ▲스마트 APC 구축·운영 유통 혁신 성과 창출 ▲ 협력 중소기업에 다양한 복지프로그램 제공 등 상생 협업 문화를 이끈 결과다.
홍문표 한국농수산식품유통공사 사장은 “5년 연속 동반성장 평가 최우수 등급 달성은 상생협력을 위한 aT의 노력이 만들어낸 결실”이라며 “앞으로도 상생과 공정의 가치를 기반으로 중소기업과 함께 성장하는 aT가 되기 위해 지속적인 노력을 기울이겠다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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