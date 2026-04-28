서울 용산 캠프킴 등 3만4000채, 예타 면제로 공급 당긴다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 28일 14시 24분

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공공주택 26개 사업 국가정책 사업 지정

도심 유휴부지, 노후시설 활용 공공주택 사업 목록. 국토부 제공
도심 유휴부지, 노후시설 활용 공공주택 사업 목록. 국토부 제공


정부가 2030년까지 서울을 중심으로 수도권 도심에 공공주택 약 3만4000채를 공급하는 방안을 국가 정책사업으로 지정하고 추진에 속도를 낸다.

재정경제부와 국토교통부는 28일 국무회의에서 도심 유휴부지와 노후시설을 활용한 공공주택 공급 26개 사업이 국가 정책사업으로 의결됐다고 밝혔다. 지난해 9·7 주택공급 확대 방안과 올 1월29일 도심 주택공급 확대 및 신속화 방안의 후속 조치다.

9·7 대책과 관련해서는 서울 노원구 중계1단지 등 노후 공공임대 4곳 재건축(약 1만1600채), 1·29 대책에서는 용산 캠프킴 등 유휴부지·노후청사 활용(약 2만2000채) 22개 사업이 포함됐다.

국가 정책사업으로 의결됨에 따라 공공기관 예비타당성 조사 등의 면제를 추진할 수 있는 법적 기반이 마련됐다. 국가재정법과 공공기관운영법은 긴급한 경제·사회적 상황 대응을 위해 국가 정책적으로 추진이 필요한 사업은 국무회의 심의·의결을 거쳐 예타 등을 면제할 수 있도록 규정했다. 향후 재정사업평가위원회 또는 자문회의를 거쳐 공공기관 예타 조사 등이 면제되면 사업 기간이 약 1년 줄어들 것으로 기대된다.

이날 국무회의에서 의결된 2만2000채 중 1300채와 예타 비대상인 소규모 사업 1600채는 내년 착공하고, 노후 공공임대 재건축 등을 포함해 총 3만4000채를 2030년까지 순차 착공할 계획이다.

이날 의결된 26개 사업 중 서울 강서구 군부지(918채)는 7일 국유재산정책심의위원회를 통해 위탁개발 사업지로 선정됐고 예타 면제를 받아 내년 착공한다. 강남구 서울의료원 남측 부지(518채) 사업은 강남구 삼성역·봉은사역 인근 역세권에 공공주택과 업무시설을 복합개발하는 것으로, 2028년 착공해 청년 등 1인 가구를 위한 맞춤형 주택을 공급할 예정이다.

2028년 착공 예정인 중계1단지(1370채) 사업은 용적률 상향을 통해 물량을 종전 대비 확대하고, 중형 평형과 커뮤니티 시설을 확충해 주거환경을 개선할 계획이다. 김영국 국토부 주택공급추진본부장은 “도심 내 주택 공급이 신속히 이뤄지도록 관계기관과 협력해 사업 전 과정을 체계적으로 관리하겠다”며 “속도감 있는 공급과 함께 국민이 만족할 수 있는 품질 높은 주거 환경 조성에도 만전을 기하겠다”고 말했다.
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윤명진 기자 mjlight@donga.com
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