파라다이스그룹, 롯데免과 ‘외국인 관광객 유치’ MOU

파라다이스그룹이 중국인 관광객을 유치하기 위해 롯데면세점과 손을 잡는다.
파라다이스그룹은 24일 인천 중구 파라다이스시티에서 외국인 신규 고객 창출 및 매출 증대를 위해 롯데면세점과 업무협약(MOU)을 맺었다고 27일 밝혔다. 김재환 파라다이스시티 IR 마케팅그룹장, 남궁표 롯데면세점 마케팅부문장 등 양사 주요 관계자가 협약식에 참석했다.
이번 협약은 최근 롯데면세점이 인천공항 출국장 면세점 영업을 3년 만에 재개한 가운데, 중국인 관광객을 대상으로 공동 마케팅을 하기 위해 추진됐다. 롯데면세점은 파라다이스 투숙객 전용 최대 121달러 할인 쿠폰북 등을 주고, 파라다이스시티는 롯데면세점 고객 대상 프리미엄 숙박 요금을 제공한다. 롯데면세점은 외국인 유동인구가 많은 롯데면세점 오프라인 매장과 서울 명동본점 ‘스타에비뉴’의 미디어월, 글로벌 온라인 채널에 파라다이스시티 협업 홍보 영상을 송출할 계획이다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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