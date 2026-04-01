[단신]삼성자산운용, 온가족 ETF 투자 가이드북 발간 外

삼성자산운용은 상장지수펀드(ETF) 중심으로 가족 단위의 투자 전략 조언을 담은 안내서를 발간했다고 27일 밝혔다. 다음 달 ‘가정의 달’을 맞아 30∼50대 투자자의 관점에서 은퇴를 앞둔 부모 세대의 자산 관리를 돕기 위한 내용과 자녀를 위한 증여 및 장기 투자 전략 등이 담겼다. 삼성자산운용은 생애 주기에 맞춘 투자 추천 ETF 상품도 가이드북을 통해 제시했다. 가이드북은 회사 공식 홈페이지를 통해 제공한다.
■ 현대해상, 2030 맞춤 ‘굿앤굿2040종합보험’ 출시
현대해상이 활동량이 많고 합리적 소비를 지향하는 2030세대의 수요에 맞춰 ‘굿앤굿2040종합보험’을 선보였다. 우선 러닝 등 스포츠 활동에 대비해 골절 및 화상 사고를 반복 보장하고 하나의 사고로 여러 부위를 다친 경우 추가 보험금을 지급하는 등 상해 보장을 확대했다. 정신질환뿐만 아니라 면역계 이상, 원형탈모, 내향성 손발톱도 보장한다. 질병으로 인한 소득 공백에 대비할 수 있도록 ‘매달 받는 생활비’ 담보를 통해 암, 뇌출혈 등 8대 사유 발생 시 매월 보험금을 지급한다. 가입 연령은 20세부터 40세까지다.
■ 토스뱅크, 최고 연 10% 금리 ‘환영해요 적금’ 출시
토스뱅크가 처음 통장을 개설하는 신규 고객에게 최고 연 10% 금리를 제공하는 ‘환영해요 적금’을 선보였다. 올해 4월 21일 이전 토스뱅크 통장을 개설한 이력이 없는 신규 고객이 대상이며 다음 달 19일까지 선착순 10만 좌 한정으로 판매한다. 기본 금리는 연 1%이고 만기일 전에 토스뱅크 계좌에서 지로·CMS·펌뱅킹·관리비 등 자동납부를 1회 이상 완료하고, 만기 해지 시까지 자동이체 등록이 유지된 경우 우대금리 9%를 제공한다. 계약 기간은 3개월이며 매달 50만 원씩 최대 150만 원을 납입할 수 있다.
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