제이린드버그, 30주년 캡슐 컬렉션 세계 최초 공개… 서울서 프리뷰 행사 개최

신세계인터내셔날은 골프 브랜드 제이린드버그가 오는 28일 서울 ‘클럽하우스 서울’에서 론칭 30주년 기념 행사를 개최하고 6월 글로벌 정식 출시를 앞둔 캡슐 컬렉션을 프리뷰 형태로 선보인다고 밝혔다. 이번 행사는 국내 패션 관계자, 백화점 바이어, VIP 고객 등이 참석하는 글로벌 사전 공개 행사다.
행사가 열리는 ‘클럽하우스 서울’은 브랜드의 핵심 플래그십 스토어이자 글로벌 최대 규모 매장으로 이번 프리뷰를 통해 제이린드버그는 서울을 시작으로 30주년 글로벌 프로젝트를 본격화할 계획이다.
이번 캡슐 컬렉션은 1998년 디 오픈 챔피언십에서 스웨덴 골퍼 예스퍼 파르네빅이 착용했던 ‘핑크 팬츠’에서 영감을 받아 제작됐다고 한다. 핑크팬츠는 당시 보수적인 골프웨어 시장에 변화를 일으킨 상징적인 제품이다.
제이린드버그 측은 이번 컬렉션은 당시 상징성을 현대적으로 재해석해 핑크를 중심으로 블랙, 화이트 컬러를 조합했고 세련된 실루엣과 라이프스타일 요소를 더한 것이 특징이라고 한다. 폴로 셔츠, 니트, 플리츠 스커트, 쇼츠, 원피스 등 다양한 아이템으로 구성돼 필드와 일상 모두에서 활용 가능하도록 기획됐다고 설명했다.
또 행사 공간에서는 전시뿐 아니라 퍼팅 체험, 음악, 미식 콘텐츠 등이 결합된 프로그램이 운영되며 브랜드의 30년 헤리티지와 미래 비전을 체험할 수 있도록 구성됐다고 한다.
이와 함께 이달 말까지 ‘클럽하우스 서울’ 방문 고객에게는 10% 할인 및 적립 혜택이 제공되고 다음 달 17일까지 전국 매장에서 100만 원 이상 구매 시 30주년 한정판 볼마커를 증정한다.
브랜드 관계자는 “글로벌 공식 출시 전 한국에서 먼저 컬렉션을 선보이게 돼 의미가 크다”면서 “이번 행사는 30년 브랜드 역사와 향후 방향성을 함께 경험할 수 있는 자리”라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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