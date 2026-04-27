탑승권-호텔예약 등 한곳서 관리…‘삼성 월렛 여행’ 서비스

삼성전자가 비행기 탑승권과 호텔 예약 정보 등을 한곳에서 관리할 수 있는 ‘삼성 월렛 여행(Trips)’ 서비스를 27일 출시했다. 기존에 여러 애플리케이션과 예약 플랫폼에 흩어져 있던 여행 관련 데이터를 하나의 플랫폼으로 통합해 효율을 높인 것이 특징이다.
삼성 월렛 여행 서비스를 이용하면 이동 수단 관련 탑승권과 숙박 정보 및 예약은 물론 테마파크 및 스포츠 경기 입장권 등을 모바일 결제 앱인 삼성 월렛에서 한 번에 확인할 수 있다. 사용자가 개별 여행 항목을 생성하면 ‘트립 타임라인’ 기능으로 시간과 위치 기반으로 일정이 분류된다. 세부 일정 추가 및 메모 기능도 지원해 외부 예약 링크와 관련 정보를 직접 기록할 수 있다.
삼성전자는 글로벌 파트너사들과 협업해 예약 확정서와 투어 티켓 등을 삼성 월렛에 곧바로 연동해 등록할 수 있도록 시스템을 구축했다. 향후 파트너사와의 제휴를 늘려 취급하는 여행 정보도 확대할 계획이다.
개인정보 보호를 위한 보안 체계도 적용됐다. 해당 서비스는 삼성전자의 자체 보안 플랫폼 ‘삼성 녹스’를 기반으로 구동되며, 데이터 암호화 및 생체 인증 기술을 통해 기기 소유자 본인만 등록된 정보에 접근할 수 있도록 설계됐다. 채원철 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 디지털월렛팀장(부사장)은 “사용자들이 흩어진 여행 정보를 체계적으로 관리할 수 있도록 시스템을 지원할 것”이라고 말했다.
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