SK하이닉스, 100년 넘은 ‘IEEE 기업혁신상’ 수상

SK하이닉스가 24일(현지 시간) 미국 뉴욕에서 열린 ‘2026 국제전기전자공학회(IEEE) 어워즈’에서 기업혁신상을 받았다고 26일 밝혔다.
SK하이닉스에 따르면 IEEE는 인류 발전을 위한 기술 혁신을 추구하는 세계 최고 권위의 기술 전문가 단체다. 이 단체는 IEEE 어워즈를 100년 넘게 운영하며 ‘메달’과 ‘기술 분야상’, ‘공로상’ 등 3개 부문에서 기술 혁신과 사회 발전을 이룬 수상자를 선정한다. 기업혁신상은 공로상에 속하며 SK하이닉스가 이 상을 받은 건 이번이 처음이다.
SK하이닉스는 고대역폭메모리(HBM) 등으로 인공지능(AI) 컴퓨팅 확산을 이끈 공로를 인정받아 기업혁신상을 받았다. 안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 수상 소감을 통해 “글로벌 파트너와 긴밀히 협력해 AI 혁신을 이끄는 일류 기업이 되겠다”고 밝혔다.
박종민 기자 blick@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0