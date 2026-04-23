하이트진로, ‘2026 라운드 인 더 필리핀’ 참여… 동남아 영타켓 공략 강화

하이트진로는 필리핀 마닐라에서 열린 ‘2026 라운드 인 더 필리핀(2026 ROUND in the Philippines)’에 참여한다고 23일 밝혔다.
라운드 인 더 필리핀은 한국과 아세안 지역 청년들이 참여하는 콘서트, 전시, 체험이 결합된 복합형 문화 페스티벌이다. 하이트진로는 글로벌 브랜드인 ‘진로(JINRO)’의 대중화 전략 일환으로 이번 행사에 참여했다.
2026 라운드 인 더 필리핀은 18일과 19일 양일간 아라네타 콜로세움(Araneta Coliseum)에서 열린 콘서트를 중심으로 진행됐으며, 한국과 아세안 11개국, 총 17개 팀이 참여한 가운데 약 2만 명 이상의 관람객이 방문했다.
하이트진로는 행사 기간 아라네타 콜로세움(Araneta Coliseum) 공연장 내부에 시음 부스를 설치해 관람객들에게 참이슬과 과일 리큐르 5종(청포도·자몽·복숭아·딸기·레몬에이슬)을 선보였다. 또한 인근 게이트웨이 몰(Gateway Mall) 일대에서는 17일부터 3일간 팝업스토어 형태의 판매 부스를 운영했다.
하이트진로 해외사업본부 황정호 전무는 “K-콘텐츠와 연계한 문화 마케팅을 통해 필리핀을 비롯한 동남아 시장에서 진로(JINRO)의 인지도를 지속적으로 확대하고 있다”며 “앞으로도 현지 소비자와의 접점을 넓히는 체험 중심 활동을 강화해 글로벌 대표 소주 브랜드로서의 입지를 공고히 해 나가겠다”고 말했다.
한편 하이트진로는 현지에서 K-팝과 연계된 글로벌 팬덤 기반 콘텐츠를 활용해 브랜드 친밀도를 높이고, 현지 문화 및 로컬 브랜드와의 협업을 통해 현지화 전략을 지속하고 있다. 2019년 7월 마닐라에 ‘하이트진로 필리핀(Hitejinro Philippines)’ 법인을 설립했으며, 올해 1분기 필리핀 현지 유통사의 판매량은 전년 동기대비 약 23% 증가했다.
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