KMAC-법무법인 바른, 에너지·인프라 분야 협력 MOU 체결

한국능률협회컨설팅(이하 KMAC)은 지난 22일 법무법인(유한) 바른과 에너지·인프라 부문 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 23일 밝혔다.
이번 협력은 발전, 철도, 원전, 신재생에너지, 해외 사업 등의 분야에서는 경영과 법률을 아우르는 통합적 접근이 필요하다는 판단에 따른 것이다. 이에 따라 양사는 컨설팅과 법률 역량을 결합해 고객 맞춤형 솔루션을 공동으로 제공한다는 방침이다.
양사는 이번 협약을 통해 △신사업 공동 발굴 및 컨소시엄 참여 △전략·조직·법률 통합 자문 모델 구축 △고객 기반 크로스셀링 협력 △에너지·인프라 이슈 관련 공동 세미나 및 정책 리포트 발간 등 4개 분야에서 협력을 추진할 계획이다.
한수희 KMAC 대표는 “급변하는 에너지 산업 환경 속에서 고객들은 단편적인 조언이 아닌 경영 전략과 법률 리스크 관리가 결합된 통합 솔루션을 요구하고 있다”며 “KMAC의 산업 전문성과 바른의 법률 전문성을 바탕으로 에너지·인프라 시장의 새로운 비즈니스 기준을 제시하겠다”고 말했다.
이동훈 법무법인 바른 대표변호사는 “에너지·인프라 분야는 규제 대응과 법적 리스크의 예측 가능성이 사업 성패를 좌우하는 핵심 영역”이라며 “신재생에너지, 민간투자사업, 해외 프로젝트 등에서 축적한 자문 경험을 기반으로 KMAC과 협력해 고객의 복합적 리스크를 선제적으로 관리하고 새로운 사업 기회를 지원하겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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