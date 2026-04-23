서울창경, ‘올해의 K-스타트업 2026’ 참가기업 모집 …AI리그 신설

혁신창업리그 22개팀 · AI리그 10개팀 선발 본선진출 기회부여
서울창조경제혁신센터(대표 이영근, 이하 서울창경)는 국내 최대 범부처 창업경진대회인 ‘올해의 K-스타트업 2026’의 예선리그 참가기업을 오는 5월 20일까지 모집한다고 밝혔다.
이번 모집을 통해 혁신창업리그에서는 총 22개팀, 올해 신설된 AI리그에서는 10개팀을 선발해 통합본선 진출 기회를 부여한다.
혁신창업리그는 제조, 지식서비스를 비롯해 디지털 헬스케어, 친환경·ESG, 콘텐츠·플랫폼 등 전 분야의 창업아이템을 대상으로 하는 종합 리그이며, AI리그는 인공지능 기술 기반의 소프트웨어·하드웨어 및 서비스 등 AI 전 분야를 대상으로 하는 특화 리그다.
‘올해의 K-스타트업 2026’은 중소벤처기업부를 비롯한 9개 부처 협업을 통해 유망 창업기업 발굴부터 성장, 투자유치까지 전주기를 지원하는 국내 대표 창업 플랫폼이다. 예선리그를 거쳐 통합본선과 왕중왕전으로 이어지는 단계별 경쟁을 통해 최종 우수기업을 선발한다. 올해는 AI리그 신설을 통해 AI 분야 창업기업을 별도로 발굴한다.
서울창경은 전국 17개 창조경제혁신센터와 함께 ‘혁신창업리그’를 총괄 운영하며, 올해 신설된 ‘AI리그’ 운영도 전담한다.
서울창경은 두 리그를 통해 창업기업의 특성에 맞는 맞춤형 발굴·육성을 추진하는 한편, IR 피칭 컨설팅, 전문가 멘토링, 투자자 및 대·중견기업 밋업 등 성장지원 프로그램을 운영하여 투자유치 및 사업화 연계를 지원할 계획이다. 특히 AI리그 참가기업에는 AI 전문가 매칭을 통한 기술고도화 지원을 병행할 예정이다.
이영근 서울창경 대표는 “전국 창조경제혁신센터를 대표해 혁신창업리그를 총괄하고, 신설된 AI리그를 통해 미래 핵심 기술 분야 창업기업을 체계적으로 발굴·육성하겠다”며 “유망 스타트업이 투자와 사업화로 이어질 수 있도록 전방위적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0