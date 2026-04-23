접수 ‘1분 컷’… 멈추지 않는 탐험으로 백두대간 100km 질주

[DA 스페셜] 노스페이스
내달 16, 17일 ‘TNF 100 코리아’… 강릉-평창서 글로벌 트레일러닝
2년 동안 6000마일 이상 테스트
‘벡티브’ 러닝화 등 신제품 출시
영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스가 5월 16∼17일 이틀간 강원도 강릉 및 평창 일대에서 글로벌 트레일러닝 대회 ‘2026 TNF 100 코리아’를 개최한다.
2016년부터 시작된 ‘TNF 100 코리아’는 매년 대회 참가자들에게 트레일러닝 본연의 매력은 물론 새로운 문화 이벤트의 면모를 보여주면서 국내 트레일러닝 저변 확대에 큰 영향을 끼쳤다.
영원아웃도어는 논스톱 국제 트레일러닝 대회, 스포츠클라이밍 대회 등 대형 이벤트의 장기간 개최는 물론 국내 아웃도어 업계 최초의 노스페이스 애슬리트팀 창단을 통한 다양한 종목의 선수 지원 등으로 국내 아웃도어·스포츠 발전과 저변 확대에 힘쓰고 있다.
국내 최고의 글로벌 트레일러닝 대회
노스페이스 브랜드 고유의 ‘멈추지 않는 탐험’을 상징하는 이벤트인 ‘TNF 100’은 2008년부터 대만, 홍콩, 태국 등에서 개최되며 세계적으로 인정받은 글로벌 트레일러닝 대회다. 국내에서는 영원아웃도어의 노스페이스가 온 국민의 건강한 아웃도어·스포츠 활동에 기여하고자 지난 2016년부터 개최해오고 있다. 노스페이스는 ‘TNF 100 강원’을 코로나19 팬데믹 기간에도 버추얼 형식으로 진행하고 매해 대회 규모를 확대하는 등 국내 최고 수준의 트레일러닝 대회로 유지하기 위해 노력해왔다.
올해로 11회를 맞이한 TNF 100 코리아는 기존의 100㎞, 50㎞ 및 10㎞ 코스에 22㎞ 부문이 신설됐다. 4개 부문 중 3개 부문(100K, 50K 및 22K)이 참가 접수 1분여 만에 마감될 정도로 대회 전부터 높은 관심을 모으고 있다. 노스페이스는 TNF 100 코리아 행사를 대회장 주변 환경까지 고려한 지속가능성 중시 대회로 운영함으로써 더 많은 이가 ‘자연과의 더 나은 공존’을 경험할 수 있도록 준비한다. 흔적 남기지 않기 운동(Leave No Trace) 실천의 일환으로 쓰레기를 주우면서 달리는 ‘플로깅’을 병행하고 일회용품 사용을 줄이기 위해 대회 참가자들에게 리유저블컵을 제공하는 한편 대회에 사용되는 각종 제작·시설물들을 재활용할 예정이다.
최상의 퍼포먼스를 돕는 ‘트레일러닝 컬렉션’
노스페이스는 이번 2026 TNF 100 코리아에 참가하는 역동적인 아웃도어·스포츠 애호가들의 멈추지 않는 탐험을 응원하고 최상의 퍼포먼스를 이끌어내도록 돕는 ‘트레일러닝 컬렉션’ 신제품을 한층 다채롭게 출시했다.
‘벡티브 시리즈’는 글로벌 노스페이스 소속 엘리트 선수들이 2년 동안 6000마일(약 9600㎞) 이상의 거리를 직접 달리며 테스트를 진행해 탄생한 고기능성 트레일러닝화다. 이번 시즌 대표 제품인 ‘벡티브 엔듀리스 4’는 평지 훈련부터 실제 대회에서 최고 기록 달성까지도 지원할 수 있게 설계된 제품이자 도심 러닝에서도 활용 가능한 전천후 트레일화다. 3D 형태의 TPU 플레이트를 적용해 고난도 트레일 지형에서도 뛰어난 추진력과 측면 안정성을 제공하고 높은 접지력과 경량성을 함께 갖춘 ‘서피스 컨트롤’ 밑창(아웃솔)을 적용했다. 또한 동종 트레일 슈즈에서는 보기 어려운 초경량 ‘드림’ 중창을 적용해 뛰어난 피팅감을 느낄 수 있어 트레일러닝 입문자도 착용하기 적합하다.
‘서밋 벡티브 프로 3’는 노스페이스의 최상급 테크니컬 라인이자 아웃도어 전문가들이 선호하는 ‘서밋 시리즈’의 대표 아이템이다. 극한의 환경에서도 최상의 퍼포먼스를 발휘해 국내 트레일러닝 최강자 김지섭 선수와 ‘울트라러닝의 살아 있는 전설’로 불리는 심재덕 선수(이상 노스페이스 애슬리트팀)도 즐겨 신는 트레일러닝화다. 카본 플레이트에 고성능 TPU 리사이클 플레이트를 더한 이중 플레이트 구조를 적용하고 이전 제품보다 푹신해진 초경량 드림 중창을 적용해 장거리 러닝에서도 최적의 추진력과 안정성을 동시에 제공해준다.
이 밖에도 노스페이스는 트레일러닝 전문 선수부터 초급자에 이르기까지 다양한 니즈를 골고루 만족시킬 수 있도록 장시간의 고강도 트레일러닝에서도 편안하고 쾌적한 착용감을 제공해주는 필수 아이템으로 ‘서밋 런 베스트 10’, 고기능성 플래시드라이-프로 원단을 적용해 뛰어난 흡습·속건 기능을 제공하는 ‘서밋 하이 트레일 탱크’, 신축성 있는 스트레치 원단으로 러닝에 필요한 핵심 기능을 갖춘 ‘페이스 온 5 쇼츠’ 등 다양한 제품을 함께 선보였다.
영원아웃도어 관계자는 “많은 트레일러닝 애호가의 관심과 참여 덕분에 천혜의 자연 코스에서 펼쳐지는 국내 최고의 트레일러닝 대회 TNF 100 코리아를 11년째 이어오게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 노스페이스만의 차별화된 기술력과 노하우를 바탕으로 더 많은 러너가 최상의 퍼포먼스를 펼칠 수 있도록 고기능성 제품 개발은 물론 다양한 마케팅 활동을 지속 전개하며 트레일러닝 저변 확대에 힘쓰겠다”고 전했다.
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