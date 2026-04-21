AI 품은 브라우저 ‘제미나이 인 크롬’ 오늘부터 자동 업데이트

구글이 크롬 브라우저에 자사 인공지능(AI) ‘제미나이’를 도입한 ‘제미나이 인 크롬’을 21일 한국에 출시한다. 이날 오전 7시부터 자동 업데이트를 통해 사용자에게 순차적으로 제공된다. 제미나이 인 크롬은 지난해 9월 미국에서, 올해 3월 인도, 뉴질랜드, 캐나다 등에 출시됐다. 이번에는 한국을 포함해 일본, 싱가포르, 호주 등 아시아태평양(APEC) 국가에 동시 출시한다. 구글이 제미나이 인 크롬 서비스를 10여 개국에 확대 적용하면서 글로벌 AI 검색 시장에 본격적으로 뛰어들었다는 분석이 나온다.
21일 한국에 출시된 제미나이 인 크롬은 최신 AI 모델인 ‘제미나이 3.1’이 적용된다. 가장 눈에 띄는 변화는 ‘사이드탭’ 기능이다. 기존에는 새 탭을 열어 제미나이를 구동해야 했지만 이제는 크롬 브라우저 오른쪽 상단에 ‘제미나이에게 물어보기’ 버튼을 누르면 마치 채팅창처럼 제미나이를 활용할 수 있다. 해당 창은 사용자가 보고 있는 탭과도 연동돼 현재 보고 있는 페이지를 번역하거나 요약할 수 있고, 켜놓은 다른 탭을 불러와 작업할 수도 있다. 즉, 여러 탭을 띄워놓고 탭을 옮겨가며 작업하지 않고 하나의 창에서 모든 작업을 처리할 수 있다.
샤메인 드실바 구글 크롬 제품 총괄은 전날 열린 온라인 설명회에서 “20개 탭을 열고 20분 가량의 시간을 투자해야 하는 작업을 이제 1개의 탭으로 수 분 안에 처리할 수 있다”고 설명했다.
또 다른 특징은 검색의 ‘개인화’다. 제미나이 인 크롬은 사용자가 크롬이나 제미나이를 통해 검색했던 내역을 학습해 사용자의 취향이나 질문의 맥락을 파악한다. 가령 여행 계획을 짜기 위해 검색을 하다가 제미나이를 구동하면, 활동적인 일정을 선호한다든가, 미술관 방문을 선호한다든가 하는 사용자의 취향을 반영한 결과를 보여준다. 사용자의 가족 관계도 기억했다가 자녀가 있는 경우 이를 반영한 계획을 내놓기도 한다.
드실바 총괄은 직접 데모를 진행하며 “자녀의 학교 사이트를 넣으면 행사 일정을 반영해 계획을 짜기도 하고, 제미나이 창에서 일정을 남편에게 전송해달라고 하면 남편의 이메일로 내용을 요약해 보내기도 한다”고 설명했다.
제미나이 인 크롬은 지메일, 지도, 캘린더, 유튜브 등 다른 구글 서비스와도 연동된다. 같은 검색 창에서 제미나이를 활용해 드실바 총괄이 언급한 것처럼 특정 인물에게 이메일을 보내거나 캘린더에 일정을 추가하는 업무도 가능해진다.
크롬 인 제미나이에는 ‘나노 바나나 2’가 탑재된다. 별도의 파일 업로드나 탭 이동 없이도 브라우저 내에서 이미지를 바로 변환할 수 있다. 예를 들어 침대 구매를 고민하고 있다면 쇼핑 사이트에서 사이드탭을 이용해 제미나이를 호출한 뒤 “나는 보헤미안 스타일의 인테리어를 선호해”라고 이야기하면, 사용자 스타일의 인테리어에 침대가 어울리는지를 사진을 생성해 보여준다.
이미지와 동영상에 대한 이해도도 대폭 늘었다. 유튜브 채널을 보다가 내용 요약이 필요하면 탭을 새로 열지 않고 제미나이에게 요약을 요청할 수 있다. ‘영상 인덱스(index)’ 기능도 있어 사용자가 관심있는 내용을 찾아달라고 하면, 해당 영상 파트로 연결된다.
드실바 총괄은 “이전에는 브라우저가 콘텐츠를 소비하는 공간이었다면 이제는 일을 처리하고 협업하는 공간으로 바뀌고 있다”며 “제미나이 인 크롬은 브라우저가 하는 일을 다시 정의할 것”이라고 했다.
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