천년닭강정, 데이터로 증명한 경쟁력… 가맹하고 싶은 브랜드 300 선정

공정위 정보공개서 기반 24개 지표 분석
가맹하고 싶은 브랜드 300 선정
주 6일 물류 및 배달앱 최적화 지원
실전 중심 가맹 시스템 구축
그남자네식품의 닭강정 전문 브랜드 천년닭강정이 가맹하고 싶은 프랜차이즈 300 명단에 이름을 올렸다. 이번 결과는 프랜차이즈 업계 전반에 걸친 정량적 데이터 분석을 토대로 도출됐으며, 브랜드의 실질적인 운영 역량과 시장 안착 가능성을 대외적으로 확인받은 행보로 풀이된다.
해당 선정 방식은 2025년 말 공정거래위원회 정보공개서를 바탕으로 등록된 1만여 개의 브랜드를 전수 조사하는 과정을 거쳤다. 공정위 공개 항목 50개와 세부 데이터 112개를 분석해 핵심 지표 24개를 적용, 상위 3% 이내의 300개 브랜드를 가려냈다. 예비 창업자 관점에서 본사의 행정적 건전성과 사업성을 수치로 검증했다는 점에서 객관성을 확보했다는 평가다.
인증 수여식은 지난 16일 서울 더리버사이드호텔 몽블랑홀에서 개최됐다. 외식·프랜차이즈진흥원과 맥세스컨설팅, 창업미디어그룹이 주관한 이번 행사는 업계 동향 보고와 함께 빅데이터 기반 우수 브랜드 시상 순으로 진행됐다.
천년닭강정은 프리미엄 강정이라는 지향점 아래 실효성 있는 가맹 지원책을 전개하고 있다. 약 70%에 달하는 높은 재주문 빈도와 독자적인 소스 배합 기술, 주 6일 물류 공급 체계가 브랜드 확장의 발판이 됐다. 특히 8평 규모의 소규모 매장에서도 운영이 가능한 소자본 창업 구조와 배달 플랫폼 최적화 지원 등 현장 중심의 지원 체계가 경쟁력으로 꼽힌다.
그남자네식품은 이번 선정을 기점으로 예비 점주들에게 향상된 신뢰도를 제공할 수 있을 것으로 보고 있다. 고유의 메뉴 기획력과 체계적인 가맹 관리 시스템을 결합해 가맹점과의 상생을 이어가며, 외식 시장에서 장기적으로 지속 가능한 성장 경로를 구축한다는 구상이다.
정완택 그남자네식품 대표는 이번 성과에 대해 본사의 시스템과 가맹점주들의 현장 노력이 결합된 결실이라고 평가했다. 이어 메뉴의 차별성과 운영 지원 기능을 지속적으로 고도화해 창업자에게는 안정적인 사업 기반을, 점주에게는 실질적인 수익 구조를 제공하는 브랜드로 거듭나겠다고 밝혔다.
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