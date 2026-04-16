자율주행 25t 트럭 중부고속道 달린다…6월부터 택배 운송

6월부터 자율주행 트럭이 중부고속도로를 달리며 택배를 운반하는 모습을 보게 될 수 있을 전망이다.
국토교통부는 국내 자율주행 전문기업 라이드플럭스에 처음으로 자율주행 유상 화물운송을 허가했다고 16일 밝혔다. 기존에는 자율주행 버스 등 승객을 태우고 달리는 서비스에 대한 허가만 주로 이뤄졌다.
라이드플럭스는 6월부터 자율주행 트럭으로 중부고속도로를 통해 서울 송파구 동남권 물류단지와 충북 롯데택배 진천메가허브 터미널을 오가며 택배 운송 서비스를 시작할 예정이다. 자율주행 트럭은 시속 90㎞로 112㎞ 노선을 달린다. 운행에는 타타대우모빌리티의 맥쎈 25t 트럭 1대가 투입된다. 통행량이 적은 평일 오후 8시부터 다음 날 오전 5시 사이 주 3회 운행한다.
안전을 위해 자율주행 무인화는 순차적으로 진행된다. 운행 초기에는 시험 운전자가 운전석에 탑승한 상태로 운영한다. 내년부터는 시험 운전자가 조수석에만 탑승한다. 이후 국토부의 안전성 검증을 거쳐 완전 무인으로 전환할 계획이다.
라이드플럭스는 파트너사인 롯데글로벌로지스와 유상 운송 계약을 맺은 뒤 서비스를 시작할 예정이다. 각 지자체와 협력해 전북 광역운송망지구, 강원 화물운송지구, 제주 스마트물류지구, 대구 등에도 자율주행 화물운송 서비스 도입을 추진할 계획이다.
위탁관리기관인 한국도로공사는 운행 안전 관리를 위해 운행 모니터링 체계를 구축한다. 모니터링을 통해 고속도로를 달리는 화물차 주행 위치나 자율주행 시스템 작동 여부 등을 파악할 수 있다. 라이드플럭스는 지난해 2월 나온 자율차 유상 화물운송 허가신청 공고에 따라 서류심사와 함께 자동차안전연구원, 한국교통연구원, 한국도로공사의 운행안전성 현장평가를 거친 바 있다.
박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 “이번 허가가 자율주행 화물운송 기술 상용화의 계기가 될 것”이라며 “국내 자율주행 기술이 여객운송 뿐만 아니라 화물운송 분야에서도 경쟁력을 가질 수 있도록 적극 지원해 나가겠다”고 말했다.
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