구윤철, 월가 거물들 만나 “한국에 투자해달라”

블랙록-핌코-아폴로 최고위급 면담
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 미국 뉴욕 월가 금융사 최고위급 인사와 잇따라 만나 한국 경제 정책을 소개하며 투자 확대 방안을 논의했다.
14일(현지 시간) 구 부총리는 미 금융기관 블랙록, 핌코, 아폴로의 최고위 인사와 개별 면담을 가졌다. 이날 열린 ‘한국 경제 투자설명회’를 계기로 마련된 자리다.
구 부총리는 롭 골드스틴 블랙록 최고운영책임자(COO)와 만난 자리에서 기업 가치 제고 정책, 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위한 종합 로드맵 수립 등 한국 정부 외환·자본시장 선진화 방안을 소개했다. 블랙록은 지난해 말 기준 약 14조 달러를 운용하는 세계 최대 자산운용사다.
골드스틴 COO는 “한국의 외환·자본시장 개혁이 글로벌 투자자의 접근성을 확대할 수 있는 잠재력을 갖고 있다”며 “블랙록은 고객 자산에 대한 지속적인 투자 등을 통해 한국 시장에 대한 기여를 지속하고 있다”고 했다.
구 부총리는 존 스터진스키 핌코 부회장, 마크 로언 아폴로 회장을 만나 인공지능(AI) 등 첨단 산업 분야 투자 기회 확대, 세계국채지수(WGBI) 편입 및 외국인 투자 확대 방안 등을 논의했다. 한국의 WGBI 편입을 지지했던 세계 최대 채권운용사 핌코의 스터진스키 부회장은 “글로벌 투자자들은 한국 경제의 견고한 펀더멘털을 신뢰하고 있다”고 밝혔다.
세종=김수연 기자 syeon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0