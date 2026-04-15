“바나나에서 키위 맛이 나요”… 이색 과일 ‘키위티바나나’ 인기 역주행

유튜브·인스타그램 기반 소비자 자발적 구전 효과
당도와 산미 조화 이룬 독특한 풍미로 품귀
필리핀 청정 지역 소량 생산 품종의 희소성 부각
소셜네트워크(SNS)를 중심으로 이색 과일에 대한 대중의 관심이 증폭되고 있다. 바나나 고유의 당도에 키위를 연상시키는 산미를 결합한 키위티바나나가 그 중심에 섰다. 출시 초기에는 생소한 조합에 의구심을 표하는 반응이 우세했으나, 실제 시식 후기가 누적되면서 시장의 분위기는 반전됐다. 기존 품종과는 확연히 구분되는 풍미와 조직감이 알려지며 재구매율이 높은 품목으로 안착하는 모양새다.
온라인상에서 확인되는 이용자들의 평가는 새로운 미각적 경험에 집중되어 있다. 바나나 특유의 달콤함 뒤에 이어지는 상큼한 향미가 일반적인 과일 소비 방식에 변화를 주었다는 분석이다. 구매처를 공유하는 움직임과 함께 일시적인 재고 부족 사태가 발생하는 등 온라인 채널을 중심으로 수요가 급등하고 있다고 한다.
차별화된 조직감 역시 주요한 선호 요인으로 꼽힌다. 일반적인 바나나보다 밀도 높은 찰기를 보유해 씹는 재미를 더했다는 평가다. 아울러 냉장 보관 시 품질 유지력이 뛰어나고, 살짝 얼려 섭취하는 등 소비자 스스로 고안한 다양한 음용법이 콘텐츠화되어 확산되는 점도 주목할 만하다.
공급사인 스미후루코리아에 따르면 키위티바나나는 제품 기획 단계부터 소비자 공모를 통해 명명된 브랜드다. 필리핀 내 청정 지역에서 재배되는 해당 품종은 생산량이 제한적이라 희소 가치가 높다. 기업 측은 엄격한 선별 과정을 거쳐 2019년 6월 국내 시장에 처음 이 제품을 선보였다.
해당 제품은 스미후루코리아의 최상위 등급인 네이처스 초이스(NATURE‘S CHOICE) 라인업에 배치되어 있다. 이는 전체 생산 물량 중 맛과 영양 성분이 월등히 우수한 프리미엄 제품군에만 부여되는 인증 체계라고 한다.
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