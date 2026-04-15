동아에스티, 콘핀두스트리아 대표단 맞아… 송도연구소 및 생산시설 소개

동아에스티는 지난 14일 이탈리아 경제단체 콘핀두스트리아 대표단이 송도 연구소와 캠퍼스를 방문했다고 15일 밝혔다.
대표단은 한국 혁신 산업 생태계 이해를 위해 방한했으며 제약·바이오 산업 경쟁력을 확인하기 위해 동아에스티를 방문한 것으로 전해졌다.
콘핀두스트리아는 제조업과 서비스업을 아우르는 이탈리아 최대 산업 단체로 200여 개 산하 조직을 기반으로 정책 소통과 기업 간 협력, 산업 네트워킹을 주도하고 있다.
동아에스티는 대표단에 송도연구소의 연구개발(R&D) 시설과 송도캠퍼스 의약품 생산시설을 소개했다. 아울러 R&D 중심 경영 방향과 글로벌 시장 진출 전략을 공유하며 회사의 연구개발 및 생산 역량을 설명했다고 한다.
대표단은 R&D와 생산 역량이 결합된 구조에 관심을 보이며 다양한 의견을 교환한 것으로 전해졌다.
동아에스티 관계자는 “이번 방문을 통해 한국 제약·바이오 산업의 경쟁력을 소개하고 이탈리아 산업계와의 교류 기반을 마련하는 계기가 됐다”며 “글로벌 파트너십 확대를 통해 혁신 의약품 개발과 해외 시장 진출을 지속 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.
한편 동아에스티는 전문의약품과 신약개발을 중심으로 사업을 영위하는 동아쏘시오그룹 계열 제약사다. 신약과 고부가가치 제품 중심으로 연구개발 체계를 구축하고 있고 임상 단계별 리스크 관리와 글로벌 파트너십을 통해 개발 효율을 높이고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0