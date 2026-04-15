더피플라이프, 선수금 4,000억 돌파 앞둬…‘라이프 플랫폼’ 전략 강화

더피플라이프가 선수금 4,000억 원 돌파를 앞두며 성장세를 이어가고 있다. 이번 성과는 고객 유입 확대와 안정적인 영업 구조를 기반으로, 약 45 만 구좌(상조보증공제조합 등록기준)와 총 누적 고객수 약 38만 명을 확보하며 이뤄졌다.
더피플라이프는 웨딩, 여행, 크루즈, 시니어 케어 등을 결합한 ‘라이프 플랫폼’ 전략을 강화하고 있으며, 선수금 구조를 통해 안정적인 현금 흐름과 재무 기반을 확보하고 있다고 밝혔다. 업계에서는 더피플라이프가 향후 전략적 파트너십 확대를 통해 한 단계 더 도약할 가능성에 주목하고 있다.
선수금 확대는 향후 투자 확대와 서비스 고도화를 위한 기반이 될 것으로 기대되며, 통합 라이프케어 서비스 구축에도 속도가 붙을 전망이다.
더피플라이프 관계자는 “차별화된 서비스와 상품 경쟁력을 바탕으로 지속적인 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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