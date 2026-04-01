프리미엄 상품군 확대… 세미 패키지-테마형 상품 강화

㈜모두투어네트워크의 모두시그니처가 ‘2026 국가산업대상’ 프리미엄 여행 부문 대상을 수상했다.
1989년 창립한 모두투어는 올해 창립 37주년을 맞은 국내 대표 여행기업으로 2026년을 패키지 시장 재편 국면에서 ‘고객 경험 중심의 질적 성장’으로 전환하는 해로 삼고 사업 전략을 강화하고 있다. 상품 경쟁력 강화, 판매·유통 채널 고도화, 지속가능 경영 기반 확립, 해외 신규 비즈니스 확대를 4대 축으로 추진하며 중장기 성장 기반 확보에 속도를 내고 있다.
모두시그니처를 중심으로 하이클래스 등 프리미엄 상품군을 확대하고 세미 패키지와 테마형 상품을 강화해 주력 사업인 패키지 상품의 완성도와 차별화를 한층 높일 방침이다. 또한 중국과 베트남·일본 등 해외 법인을 거점으로 현지 사업을 확대하고 이를 바탕으로 글로벌 사업 포트폴리오를 지속적으로 강화해 나갈 계획이다.
여유로운 일정과 차별화된 현지 경험을 강점으로 한 모두투어의 대표 프리미엄 브랜드인 모두시그니처는 핵심 관광지에 지역별 특색을 살린 콘텐츠를 더해 여행의 완성도와 체류 경험을 높였으며 여행의 본질적 만족을 중시하는 수요층을 겨냥해 상품 경쟁력을 강화해 왔다. 특히 필수 경비와 현지 인기 선택 관광을 포함해 추가 비용 부담을 낮추고 쇼핑 일정을 줄이는 대신 핵심 방문지 체류 시간과 여유 있는 일정을 확대해 프리미엄 패키지의 차별화를 꾀한 점이 브랜드 경쟁력으로 이어졌다.
모두시그니처는 전체 판매에서 차지하는 비중 측면에서도 프리미엄 상품 경쟁력을 입증하고 있다. 지난 3월 모두시그니처의 전체 판매 비중은 34%로 코로나 이전 대비 29%포인트 확대됐다. 최근 중국 지역 수요 확대 흐름 속에서 대표 인기 지역인 장자제(장가계)의 모두시그니처 판매 비중 역시 74%까지 높아졌다.
댓글 0