개인정보 보호 강화… 사이버 보안 사고 제로 달성

[2026 국가산업대상] 정보보안 인천국제공항공사 ★★★★
인천국제공항공사(이하 인천공항공사)가 ‘2026 국가산업대상’ 정보보안 부문 대상을 수상했다. 8년 연속이다.
인천공항공사는 △개인정보 보호체계 강화 △실전형 사이버 위기대응 훈련 △유관 기관 정보보호 협력 네트워크 강화로 전 세계 사이버 위협으로부터 인천공항을 보호하는 국가 사이버 안보 대응 역량 향상에 힘쓰고 있다.
정부 주관 개인정보보호 수준평가 ‘S 등급’을 취득하며 전년도(A 등급) 대비 보호 수준이 개선됐음을 입증했다. 최근 통신사 등 개인정보 유출 사고로 사회적 위기감이 확산됨에 따라 개인정보 처리 기준을 재정립해 공사의 개인정보 보호 책임을 강화했다.
지난달 19일 인천공항 내 모든 상주 기관 및 기업 종사자를 대상으로 ‘개인정보 보호 열린 강좌’를 개최했다. 개인정보 보호 분야 전문 법조인의 실제 유출 사례 중심 강연을 통해 개인정보 관리의 중요성을 강조했다.
또한 인천공항 대표 홈페이지를 대상으로 과학기술정보통신부 ‘정보보호 및 개인정보 관리체계(ISMS-P)’ 인증을 매년 갱신·유지하고 있으며 2024년 11월 신규 개편 오픈한 대표 홈페이지를 대상으로 인증을 신규 취득(2026∼2029년)해 공사의 개인정보 보호 대외 신뢰도를 더욱 강화했다.
한편 국제 정세 악화로 인해 인천공항을 포함한 정부·공공기관을 대상으로 사이버 침해 시도가 증가하는 가운데 공사는 지능형, 표적형 사이버 위협에 대비해 대내외 사이버 방어 활동을 강화하는 등 철저한 보안 관리체계 운영을 통해 사이버 침해 사고 ‘0건’을 달성했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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