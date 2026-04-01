‘코북이 운동’ 통해 중대재해 제로 앞장

한국중부발전㈜(이하 중부발전)이 ‘2026 국가산업대상’ 안전경영 부문 대상을 수상했다. 5년 연속이다.
중부발전은 ‘SMART 코북이(KOMIPO-거북이) 안전문화 운동’을 바탕으로 ‘느리지만 똑똑하게’라는 슬로건 아래 모든 구성원과 협력기업 근로자가 안전을 위해 협력하고 책임지는 안전경영을 펼치며 안전한 일터 구현에 앞장서고 있다.
이를 위해 발전사 최초로 안전보건관리책임자를 CEO로 선임해 안전관리 분야의 빠른 의사결정을 토대로 현장 작동성을 강화했다. 아울러 현장 안전 전문가 양성을 위한 ‘안전 분야 자격증 취득 지원’ 사업으로 2024년부터 건설안전기술사 등 18개 종목 기사 등급 이상 자격증 신규 취득자 1060명을 배출했다. 또 ‘안본눈 프로젝트(안전을 보는 눈-위험성평가)’ 고도화를 통해 위험성평가사 자격증 과정을 운영해 2025년 사내 직원 135명, 협력기업 직원 94명 등 총 229명이 위험성평가사 자격증을 취득했다.
중부발전은 현장과 소통 강화를 위해 사내 안전문화 혁신 조직인 ‘KOMIPO-세이프티 이노베이터’ 제도를 도입, 단기 근로자 대상 안전 콘텐츠 발송 시스템 구축과 위험성평가 작성 가이드 제공, 교대 근무자 대상 안전 특화교육 시행 등 현장의 개선 아이디어를 수용하며 자율적 안전문화 정착에 힘쓰고 있다.
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