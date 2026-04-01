미래 에너지 산업 교두보 마련

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[2026 대한민국 산업대상] 동반성장 한국수력원자력㈜


한국수력원자력㈜(이하 한수원)이 ‘2026 국가산업대상’ 동반성장 부문 대상을 수상했다.

한수원은 정부 정책과 연계해 ‘2030 동반성장 뉴 비전 및 전략체계’를 수립하고 에너지 산업 공급망 전반에 걸쳐 실질적인 성장 동력을 제공해왔다. 특히 협력사와의 소통을 고도화하기 위해 ‘사기충전 Talk’를 운영해 협력사는 물론 관련 학회와 우수 성과 공유회를 개최하는 등 현장의 목소리를 정책에 적극 반영해왔다. 재해 없는 안심 일터 조성을 위해 공공기관 최고 수준의 종합계획을 수립하고 소프트웨어와 하드웨어, 더 나아가 휴먼웨어까지 아우르는 맞춤형 지원을 펼친 결과 ‘4년 연속 중대재해 ZERO’라는 대기록을 달성했다.

이 같은 한수원의 활약은 글로벌 판로 개척 분야에서 더욱 두드러졌다. 해외 판로 지원사업 브랜드인 ‘신밧드’를 론칭해 중소기업 수출 지원체계를 체계화했으며 북미와 체코 등 국가별로 차별화된 전략을 구축해 중소기업 맞춤형 독자 수출을 이끌었다. 이러한 전폭적인 지원에 힘입어 협력 중소기업의 수출액은 2024년 1조2000억 원에서 2025년 1조5000억 원으로 급증하며 2년 연속 1조 원 돌파라는 금자탑을 쌓았다.

아울러 한수원은 미래 에너지 산업의 패러다임 변화에 발맞춰 기존 원전 중심의 지원체계를 기후테크 분야까지 확장하는 전략적 교두보를 마련하고 있다.
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안소희 기자 ash0303@donga.com
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