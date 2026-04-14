하이리화장품, ‘매장 운영 교육’ 1기 운영…기능성 화장품 상담· 매장 운영 기준 정리

하이리화장품(대표 송연준)이 매장 운영 경험을 기반으로 한 ‘매장 운영 교육’ 1기 프로그램을 진행한다고 밝혔다.
회사 측에 따르면 이번 교육은 매장에서 축적된 운영 경험과 상담 프로세스를 정리해 구성한 파일럿 프로그램이다. 교육 과정은 매장 운영 실무를 중심으로 고객 응대 및 상담 스킬, 제품 설명과 관리 방법 등 매장 운영 전반을 아우르는 내용으로 마련됐다.
구체적으로는 매장 동선 설계, 진열 및 재고 관리, 고객 상담 매뉴얼, 상황별 커뮤니케이션 방식, 제품 성분 및 특징 설명, 사용 방법 안내 등 실제 현장에서 활용 가능한 실무 중심 내용이 포함된다.
해당 교육은 오는 5월 23일 진행되며, 사전 상담을 통해 참여자를 선별하는 방식으로 운영될 예정이다.
하이리화장품은 기능성 화장품의 경우 제품에 대한 이해도가 구매로 이어지는 비중이 높은 만큼, 매장 내 설명과 응대 방식이 중요한 요소로 작용한다고 보고 이번 교육 프로그램을 기획했다고 설명했다. 또한 이번 과정은 개별 매장에서 축적된 운영 경험을 일정한 기준으로 정리하고 체계화하는 과정의 일환으로 추진된다.
하이리화장품은 2014년 브랜드 론칭 이후 기능성 스킨케어 제품 개발을 중심으로 사업을 이어오고 있다. 현재 전국 매장을 기반으로 제품 설명, 사용 방법 안내, 피부 상담을 병행하는 형태의 오프라인 운영 방식을 구축해 왔다. 특히 중장년층 고객을 중심으로 제품을 직접 경험하고 이해한 뒤 구매하는 소비 패턴이 형성돼 있다.
대표 제품으로는 ‘하이리 프리미엄 골드 STEMCELL & EGF 앰플 컨센트레이트’가 있으며, 이를 중심으로 기능성 제품군을 운영 중이다.
송연준 하이리화장품 대표는 “매장에서 축적된 운영 경험을 바탕으로 교육 프로그램을 구성했다”며 “파일럿 교육을 통해 운영 기준을 구체화하는 과정에 있다”고 말했다. 이어 “소비자가 제품을 충분히 이해하고 선택할 수 있도록 하는 매장 운영 방식에 대한 정리가 필요한 시점”이라고 덧붙였다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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