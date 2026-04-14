정부, 대체원유 1억1800만 배럴 확보…NCC 가동률 70% 목표

대체원유 4월 4600만 배럴, 5월 7200만 배럴 확보
4~5월 스와프물량 3200만 배럴 필요시 증가 예상
나프타수급에 6744억 투입 NCC 가동률 상향계획
수액제 포장재·헬륨·황산·에틸렌 등 수급 “이상 無”
호르무즈 해협 이외의 대체 경로를 통해 4월과 5월 대체 원유를 1억1800만 배럴을 확보한 것으로 집계됐다. 대체 원유 도입 국가는 총 17개국으로 4월 확보된 대체원유는 4600만 배럴, 5월은 7200만 배럴로 나타났다.
국내 4개 정유사가 신청한 4월 스와프 물량은 1700만 배럴로 이중 838만 배럴(6건)은 비축유 이송이 마무리됐으며 4월 중 800만 배럴이 추가로 계약할 예정이다. 5월 스와프 물량은 1500만 배럴 수준으로 잠정 집계됐다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 “대체 원유 확보는 5월까지 1억1800만 배럴 수준으로 파악되고 있으며 현재 정유사들은 6월 물량을 확보하기 위해 노력하고 있다”며 “대체 원유 도입국은 17개 국가로 가장 많이 들어오는 국가는 사우디아라비아로 집계됐다. 비축유 스와프 신청은 4~5월 3200만 배럴로 5월의 경우 필요에 따라 늘어날 수 있다”고 전했다.
양 실장은 “5월 대체물량 확보는 평시 대비 82% 수준으로 확인했으며 비축유는 현재 스와프에 따라 활용되고 있기 때문에 공식적으로 방출되고 있지는 않다”며 “6월 9일까지 국제에너지기구(IEA)에 약속한 2200만 배럴 분량의 비축유 방출이 예정돼 있어 현재 적절한 싲점을 찾고 있다”고 부연했다.
나프타 수급 상황은 평시 대비 좋지 않은 것으로 나타났다.
양 실장은 “평상시 나프타 수급은 220만t 수준인데 정유사에서 만들어내는 나프타가 평시 대비 10% 가량 줄어들 수 있고 해외 도입도 타이트한 상황”이라며 “4월 수급은 180만t 정도로 예상하고 있고 5월엔 더 많이 확보하기 위해 노력하고 있다”고 전했다.
특히 나프타 수급을 위해 6744억원의 추가경정예산을 투입한다는 계획이다. 그는 “나프타는 글로벌 가격이 2배 정도 상승했고 그 부분에 대해 수입사들이 적절하게 대응하고 수급에 차질이 없도록 가격 보조가 필요하다고 생각해서 추경에 4695억원을 반영했다”고 설명했다.
이어 “나프타분해시설(NCC) 가동률을 높이기 위한 물량을 반영했고 이로 인해 당초 계획했던 예산보다 2049억원이 증액된 상황”이라며 “4월 나프타 수급이 원활하게 진행될 것으로 예상되고 5월 물량도 빠르게 늘고 있다”고 부연했다.
NCC 가동률과 관련해선 “80% 수준에 있다가 지난해 점차 하락해서 3월에 가장 많이 떨어졌을 때는 55%까지 하락한 바 있다”며 “정부는 NCC 가동률을 55%에서 70% 수준까지 올리는 것을 생각하고 있다. 최대한 3월 이전 수준으로 올린다고 생각하고 있다”고 말했다. 공급망 영향 및 대응과 관련해 정부는 수액제 포장재, 주사기류, 의료용 장갑 등의 경우 평시 재고 수준을 보유하고 있으며 라면 봉지 등 일부 포장재의 경우 가격 상승 및 원료 공급 감소 현상으로 수급 상황을 관리하고 있다고 밝혔다.
헬륨·알루미늄휠·황산니켈·에틸렌가스 등 반도체, 자동차, 배터리, 조선업계에서 사용하는 주요 소재의 경우 현재 수급에 문제가 없다고 발표했다.
수액제 포장재도 평시 재고 수준을 보유하고 있으며 6월 말까지 공급 차질이 없도록 조치한다는 방침이다. 주사기류의 경우 공급 어려움이 발생하기도 했지만 보건복지부와 함께 과도한 주문 자제 협조를 요청하고 있는 상황이라고 말했다.
소아 대상 약 처방에 필수적인 플라스틱 물약통 공급과 관련해서는 현재 복지부 등 관계부처와 재고 파악을 추진하고 있으며 원료 공급을 협의키로 했다. 정부는 보건 의료 품목은 어떠한 수급 차질이 발생하지 않도록 관리한다는 방침이다.
라면 봉지 등 포장재의 경우 가격상승 및 원료공급 감소에 따른 애로가 발생하고 있는 중이다. 정부는 포장재 수급 상황을 면밀하게 점검하고 향후 민생밀접 품목에 대해 안정적인 공급 방안을 내놓는다는 계획이다.
헬륨, 알루미늄휠, 황산니켈, 에틸렌가스 등의 산업용 소재는 현재 공급차질 동향이 없다고 밝혔다. 반도체, 디스플레이를 만드는 데 필요한 헬륨은 현재 수급에 문제가 없는 것으로 파악하고 있으며 대체 수입선을 확보했다고 전했다.
중국이 5월부터 황산 수출 통제에 들어가는 것에 대해선 중국산 수입이 거의 없는 데다 내수용 황산 전량을 국내에서 생산하고 있어 공급차질에 문제를 주지 않는다고 선을 그었다.
바레인·카타르 등 걸프 지역 알루미늄 제련소들의 생산 감소로 수급 부담이 커진 알루미늄휠도 말레이시아, 인도, 중국 등 대체수입선 확보를 통해 수급에 문제 없다는 입장이다.
조선업계에서 선박 건조에 필수적인 절단용 에틸렌 부족을 호소하고 있는 것과 관련해 정부는 석유화학 기업들과의 협의를 통해 정상 공급하고 있으며 일정 수준의 재고를 유지하고 있는 상황이라고 설명했다.
가전·자동차 내외장재에 사용되는 원자재의 경우 평시 수준의 재고를 보유하고 있으며 현재까지 원료 수입에도 차질이 없는 것으로 파악된다고 전했다.
레미콘 혼화제의 경우 현재 국내 석화사가 내수에 필요한 원료를 충분하게 공급하고 있으며 정부는 향후 유통단계에서 원활한 수급이 이뤄질 수 있도록 면밀하게 관리한다는 방침이다.
페인트의 경우 평시 재고 수준을 유지하고 있지만 원료 가격 상승 및 중동 상황이 장기화 국면에 돌입할 경우 공급 감소 우려가 높은 상황이다. 정부는 수입 규제 특례 등을 통해 공급을 늘리는 방식으로 재고 부족을 해결한다는 구상이다.
농업협상에서 사용되는 농업용필름의 경우 봄철 영농 수요분은 상당부분 기확보 한 상황으로 농림축산식품부, 농협, 지자체가 합동으로 전국 도·소매상 재고 및 수급차질을 점검하고 필요한 경우 원료 공급 지원을 추진한다는 계획이다.
한편 산업부는 자원안보 및 공급망안정화 추경 예산에 1조980억원을 편성했으며 이중 공급망 안정화를 위한 예산은 6783억원, 자원안보 분야를 위한 예산 1908억원을 책정했다.
공급망 안정화 예산은 수입선 다변화 39억원, 나프타 수급 6744억원 등이 반영됐고 자원안보를 위해선 비축유 구입 1554억원, 비축기지 보수 30억원, 석유품질관리 223억원 등의 예산이 사용될 예정이다.
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