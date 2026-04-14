LG전자, 자발적 탄소배출권 사업 확대… 고효율 히트펌프 프로젝트 추진

‘고효율 히트펌프 활용 탄소감축 프로젝트’ 등록 추진
LG전자가 자발적 탄소배출권 사업을 확대한다.
배출권 수익 재투자… 선순환 구조 구축
2030년까지 2017년 대비 온실가스 배출량 54.6% 감축 목표
고효율 히트펌프를 통해 자발적 탄소배출권 사업을 더욱 확대한다. 에너지 효율이 높은 전기 히트펌프를 확대해 제품 사용 단계 탄소배출을 줄이고, 이 효과만큼을 탄소감축 크레딧으로 인정받는 형태다.
LG전자는 국제 탄소배출권 인증기관인 골드스탠다드(Gold Standard Foundation)에 ‘고효율 히트펌프 기술을 활용한 연료 전환 기반 탄소감축 프로젝트’ 등록을 추진한다고 14일 밝혔다.
히트펌프는 공기, 물, 지열 등 외부 열원을 실내 난방에 활용할 수 있도록 하는 설비로, 화석 연료를 사용하는 기존 난방 설비에 비해 에너지 사용과 이산화탄소 배출을 크게 낮출 수 있다. 열에너지 사용 비중이 높은 건물 부문의 탄소중립 달성을 위한 핵심 기술로 국제에너지기구(IEA)가 제시하고 있기도 하다.
LG전자는 글로벌 인증기관의 인증을 받은 고효율 히트펌프를 생산·판매해 에너지 사용량을 낮춘 만큼의 탄소배출권을 확보한다는 방침이다. 또한 배출권 중 일부는 자발적 탄소시장(Voluntary Carbon Market, VCM)을 통해 수익화하고, 이 수익을 온실가스 감축사업에 재투자하는 등 선순환 구조를 만든다는 계획이다.
또한 에서는 대한상공회의소의 탄소인증제를 통해 자발적 탄소배출권 사업을 진행 중이며, 국제 인증기관의 인증을 추진하고 사업을 지속 확대해 나간다는 계획이다.
한편 LG전자는 2013년부터 에너지 효율이 높은 가전을 통해 탄소배출권 확보에 나섰다. 제품 사용 단계에서부터 탄소배출을 줄이기 위해서다. 아울러 지난해부터는 히트펌프를 통한 탄소배출권 확보에도 나서고 있다.
LG전자는 오는 2030년까지 지난 2017년 대비 온실가스 배출량을 54.6% 줄여 87만8000톤(tCO₂eq, 온실가스를 이산화탄소 배출량으로 환산한 값)을 달성하겠다는 목표에 따라 고효율 설비 도입 및 재생전력 확대를 추진하고 있다. LG전자가 2024년 국내외 사업장에서 배출한 직접 온실가스와 간접 온실가스는 91만 톤이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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