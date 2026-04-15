초정밀 금형 기술로 특허 확보-불량률 최소화

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[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 나눔실천 부문


정창준 대표
정창준 대표

㈜토탈베스틸정공이 ‘2026 대한민국 산업대상’ 나눔실천 부문 대상을 수상했다.

이 기업의 수상 핵심은 초정밀 금형 기술로 탄탄히 성장하면서 그 성과를 지역사회와 나누는 선순환 모델을 실천했다는 데 있다.

2014년 설립된 이 기업은 국가 지정 ‘뿌리기술 전문기업’이자 ‘소재·부품·장비 전문기업’으로서 고객의 복잡한 설계 요구를 완벽히 구현하는 초정밀 제조 경쟁력을 보유하고 있다. 기술 혁신의 증거는 현장에서 나온다.

연마 공정 혁신으로 생산성 15% 향상, 연마 작업 지그 자체 개발 및 특허 확보, 불량률 최소화라는 성과를 달성했다.

ISO 9001·ISO 45001 인증, ERP 도입 기반 디지털 전환, INNO-Biz 인증으로 경영 혁신도 이어가고 있다.

최근 3년 매출 증가율 10% 이상을 유지하며 경기도 일자리 우수기업으로 선정됐고 한국공학대·한양여대 등 6개 교육기관과 산학협력 MOU를 체결해 지역 인재 선순환 구조를 구축했다.

이 회사는 꾸준한 지역사회 기부와 취약계층 지원 활동을 이어오고 있다.

기술로 성장하고 성장의 결실을 지역사회로 돌리는 나눔실천 부문 수상의 핵심 근거다.

정창준 대표는 “기술과 나눔으로 사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다”고 밝혔다.

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최지수 기자 jisoo@donga.com
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