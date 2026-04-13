김동명 LG에너지솔루션 사장 “2028년 생산성 50% 높인다”

LG에너지솔루션 김동명 사장이 인공지능 전환(AX)을 경영의 핵심 과제로 공식화하며 전사적 도전을 선언했다.
김 사장은 13일 전사 메시지를 통해 “AX는 단순한 디지털 혁신을 넘어 생존과 직결된 필수 과제이자 경쟁의 판을 바꿀 절호의 기회”라고 강조했다.
특히 눈에 띄는 것은 목표치의 대폭 상향이다. LG에너지솔루션은 연초 설정한 ‘2030년까지 생산성 30% 개선’ 목표를 ‘2028년까지 50% 개선’으로 전면 수정했다. 글로벌 경쟁사들이 전담 조직과 대규모 투자를 본격화하고 있는 상황에서 기회를 선점하려면 더 높은 목표를 더 빠르게 달성해야 한다는 판단에서다.
AX 추진 체계도 정교하게 다듬는다. 매월 CEO가 직접 주재하는 ‘AI 거버넌스 위원회’를 운영해 AI 솔루션 도입 현황과 보안·변화관리 이슈를 점검하고, 기업형 AI 플랫폼은 비국가핵심기술 영역부터 단계적으로 확산시킬 계획이다. 전사 AI 교육도 대폭 확대한다.
일각에서 제기되는 고용 불안 우려에 대해서도 김 사장은 직접 입장을 밝혔다.
그는 “계산기가 있어도 연산 원리를 이해해야 제대로 쓸 수 있듯, AI 역시 문제를 정의하고 구조화할 줄 아는 숙련된 인재가 더 잘 활용할 수 있다”면서 “AX는 구성원을 대체하는 변화가 아니라 비효율에서 벗어나 진짜 업무에 집중하게 만드는 변화”라고 선을 그었다.
이어 “시도하고 피드백하고 빠르게 보완하는 것이 우리의 AX 방식”이라며 “누구도 쉽게 따라올 수 없는 독보적인 경쟁력, ‘이기는 혁신’을 함께 만들어 가자”고 임직원들에게 당부했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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