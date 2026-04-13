유니클로, ‘PEACE FOR ALL’ 자선 티셔츠 3종 출시… 판매 수익 전액 기부

유니클로는 오는 17일 자선 티셔츠 프로젝트인 ‘PEACE FOR ALL(모두를 위한 평화)’의 새로운 디자인 3종을 출시한다고 13일 밝혔다
PEACE FOR ALL 프로젝트는 세계 평화를 염원하는 메시지를 티셔츠 디자인으로 표현하는 프로젝트로, 유니클로 파트너들의 자발적인 참여를 통해 진행된다.
이번 컬렉션 디자인에는 올해 일본 야구 명예의 전당에 오른 전 프로 야구선수 ‘히데키 쿠리야마’, 일본의 대표 엔터테인먼트 및 영화 제작사 ‘도호’, 유니클로의 전략적 파트너사인 ‘도레이’가 참여했다.
히데키 쿠리야마가 디자인한 티셔츠는 앞면과 뒷면이 이어지는 캐치볼 일러스트를 통해 편리함이 일상이 된 시대에서 얼굴을 마주하고 대화하는 시간이 서로를 연결하고 행복과 평화를 향한 첫걸음이 된다는 메시지를 담았다는 설명이다. 도호는 고질라 콜라주와 ‘인생의 순간’이라는 슬로건으로 평화에 대한 의지를 표현했다고 한다. 도레이는 창립 100주년을 기념해 하늘·땅·사람을 상징하는 초기 엠블럼을 디자인에 담았다.
2022년 6월 시작된 이 프로젝트는 현재까지 총 51명의 글로벌 파트너가 참여했다. 유니클로 측에 따르면 올해 2월 기준 누적 판매량은 약 994만 장을 기록했으며, 약 275억 원 이상의 기금이 조성됐다.
유니클로의 모기업 패스트리테일링은 수익금 전액을 유엔난민기구, 세이브더칠드런, 플랜 인터내셔널 등 세 곳의 국제구호기구에 기부하고 있다. 해당 기금은 빈곤과 차별, 폭력, 분쟁 등으로 인한 피해자를 돕기 위한 인도적 지원 활동에 사용된다. 유니클로는 향후에도 해당 프로젝트를 지속적으로 운영할 방침이다.
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