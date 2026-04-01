“최저가 주유소 찾아가요”… 기름값 2000원 시대 ‘주유테크’ 인기

[위클리 리포트] 고유가시대 생존법
기름값 절약 ‘에코 드라이브’ 확산… 유튜브로 연비 절약 노하우 공유
적정 공기압 맞추고 트렁크 비워… 2부제 맞춰 ‘카풀 메이트’ 찾기도
기후동행카드 쓰며 대중교통 이용
주유특화카드로 ‘알짜 혜택’ 챙겨… 주유 앱으로 각종 쿠폰 수집까지
“전쟁이 끝나서 기름값이 떨어지기만을 마냥 기다릴 수는 없잖아요. 조금이라도 아껴 보려고 기름값 아끼는 운전법 유튜브 영상을 보고 그대로 따라하고 있어요.”
경기 고양시의 직장인 유지수 씨(36)는 요즘 운전할 때 연비를 높이기 위해 발끝에 신경을 집중한다. 유 씨는 “보통 한 번 넣을 때 20L씩 넣는 편인데 ‘에코 드라이브’를 숙지하기 전 다소 험하게 운전했을 때보다 확실히 같은 양으로 며칠은 더 운행이 가능하다”며 “고유가 시대다 보니 이렇게라도 아끼며 다녀야 할 것 같다”고 말했다.
미국과 이란의 전쟁으로 촉발된 고유가 시대에 생존하기 위해 알뜰한 소비 방법을 찾는 소비자가 늘고 있다. 직장인 ‘카풀’(차 함께 타기) 하기, 에코 드라이브하는 방법 습득하기, ‘주유 앱’과 주유 특화 카드로 기름값 할인 받기 등으로 기름값을 10원이라도 아껴 보자는 취지다.
● ‘기름값 아끼는 운전법’ 영상 숙지해 활용
중동 전쟁발 기름값 상승이 지속되자 운전자들은 허리띠를 졸라매고 있다. 온라인 커뮤니티에서는 ‘기름값 아끼는 운전법’과 ‘연비 절약하는 방법’ 등이 공유되고 있다.
타이어는 공기압을 채워 주는 게 필수다. 경기 파주시에서 서울까지 차로 출퇴근하는 김상훈 씨(49)는 최근 트렁크에 있던 캠핑용 짐을 모두 비우고 타이어 공기압을 확인했다. 김 씨는 “트렁크가 무거우면 기름도 더 많이 쓰이고 타이어도 적정 공기압보다 낮아지면 연비에 안 좋다고 하더라”며 “주말마다 가는 캠핑이지만 요즘 기름값도 비싼데 조금이라도 도움이 될까 싶어 트렁크를 비우고 타이어 공기압도 채웠다”고 했다. 급정거, 급가속도 하지 말아야 한다.
봄볕이 따뜻해지면서 기름값 부담을 피해 자전거를 이용하는 시민이 늘었다. 서울 동대문구에 거주하는 조영현 씨(33)는 최근 서울시 공공자전거 ‘따릉이’로 출퇴근을 하고 있다. 조 씨는 “겨울 동안 찐 살도 뺄 겸 기름도 아낄 겸 날씨가 좋아 자전거로 회사를 오가고 있다”며 “아침에 30분 정도만 일찍 일어나면 되어서 생각보다 할 만하더라”고 말했다.
최근 서울시는 대중교통, 따릉이, 한강버스를 무제한 이용할 수 있는 정기권인 기후동행카드 금액 중 일부를 이용자에게 환급하겠다고 밝혔다. 중동 전쟁으로 인한 고유가에 대응하기 위한 일환이다. 환급 적용 대상은 이달부터 6월까지 기후동행카드 30일권을 충전해 이용한 서울시민이다. 서울시는 개별 이용자 충전·만료 내역을 확인한 후 6월부터 3만 원을 환급할 예정이다.
서울시 대중교통 통합 정기권인 ‘기후동행카드’를 다시 발급받는 시민도 많아졌다. 서울 영등포구에 거주하는 직장인 김혜윤 씨(39)는 3개월 전 출퇴근을 위한 자가용을 샀지만 다시 대중교통을 이용하기로 했다. 김 씨는 “평생 뚜벅이로 살다가 지옥철, 지옥버스에 진절머리가 나 큰맘 먹고 차를 구매했는데 기름값으로 이렇게 골머리를 앓을 줄 몰랐다”며 “차 구매로 인해 그렇잖아도 고정 지출이 늘어난 상황에서 기름값까지 크게 뛰니 당분간은 대중교통 생활로 다시 돌아가려고 한다”고 했다.
재택근무를 권고하는 회사도 늘어나고 있다. 서울 영등포구에 위치한 회사를 다니는 진모 씨(27)는 “고유가 상황이 지속되는 걸 회사에서도 인지하고 있어서 옆 팀과 일주일씩 번갈아 가며 재택근무를 하고 있다”며 “코로나19 이후로는 재택근무 할 일이 없을 줄 알았는데 전쟁으로 기름값이 급등하다 보니 회사에서도 권장하는 분위기”라고 전했다.
● 차량 2부제에 ‘카풀 메이트 급구’
정부가 에너지 수급 불안에 대응하기 위해 공공기관 차량 2부제와 공영주차장 차량 5부제를 잇달아 시행하자 여럿이 모여 차를 타는 ‘카풀’이 다시 활성화되고 있다. 특히 공공기관 직장인들에게는 카풀이 필수가 되고 있다.
광주의 한 공공기관에 근무하는 최모 씨(38)는 “5부제 때부터 불편을 겪고 있다”며 “사는 곳은 대중교통이 드문드문 다니는 곳이라 친분이 있는 아파트 주민들에게 카풀 가능 여부를 묻고 있다”고 했다.
경기도의 한 공공기관에서 일하는 강모 씨(30)는 “5부제에 맞춰 카풀 인원을 구성했는데 2부제로 바뀌면서 동승자와 번호가 겹쳐 다시 메이트를 찾아야 하는 상황”이라며 “버스 이용 시 출근에만 1시간 이상 소요돼 업무 시작 전부터 피로도가 높다”고 토로했다.
정부청사 출퇴근 풍경도 달라졌다. 출근 시간대 버스 정류장에는 평소보다 대기 줄이 길어졌다. 대전 서구에서 정부세종청사로 출근하는 공무원 박모 씨(47)는 “기존에는 자차로 30∼40분이면 출근했지만, 5부제 시행 이후에는 환승까지 포함해 1시간 반 정도 걸린다”고 말했다.
자전거나 전동 킥보드 등 개인형이동장치(PM)를 출퇴근에 활용하는 이도 늘었다. 8일 정부청사 인근에서 만난 최모 씨(32)는 “번호 제한 때문에 차량을 이용할 수 없는 날에는 공용 전동 킥보드나 자전거로 출퇴근한다”고 말했다.
● 필수품 된 주유 앱 ‘오피넷’과 ‘주유 특화 카드’
한국석유공사 애플리케이션(앱) ‘오피넷’으로 주변 최저가 주유소를 확인하는 것도 기름값을 아끼는 방법이다. 오피넷에서 ‘내 주변 주유소’를 누르면 근처에 있는 가장 저렴한 주유소를 알 수 있다. 서울에 거주하는 직장인 이모 씨(40)는 “같은 브랜드라도 판매가가 다를 수 있어 오피넷 가격 비교는 필수”라고 말했다.
각 정유사에서 운영하는 앱을 이용하면 평균 5000원 정도 저렴하게 주유할 수 있다. 앱에서 포인트나 주유 할인 쿠폰을 나눠 주기 때문에 주유 전 앱을 내려받아 쿠폰들을 챙기면 좋다. 예컨대 앱에서 ‘빠른 주유 서비스’를 등록하면 2000∼5000원짜리 쿠폰을 받을 수 있고, 내 차량 보험료를 조회하면 기름값 5000원을 할인받는 등 각종 이벤트를 활용할 수 있다.
액면가의 5∼10%를 할인해 판매하는 지역사랑상품권을 사용해 주유비를 아낄 수도 있다. 다만 지역사랑상품권은 구입 지역 내 가맹점에서만 사용할 수 있다. 미리 ‘제로페이’ 등 웹사이트를 통해 지역사랑상품권 취급 주유소를 찾아봐야 한다.
기름값 부담을 줄여 주는 ‘주유 특화 카드’도 인기몰이를 하고 있다. 주유 특화 카드는 카드 연회비를 돌려주거나 L당 할인액을 늘려 주는 카드다. 토스 앱과 토스 카드 라운지(웹)의 카드 신청 데이터에 따르면 3월 한 달간 대표 주유 특화 카드 9종의 신청 건수는 전월 대비 14.9% 증가했다. 하루 평균 신청 건수 또한 전월 대비 3.8% 증가했다.
‘SK에너지 러브유 KB국민카드’ 등 4개의 주유 특화 카드는 5월 말까지 신규 또는 휴면 고객에게 연회비(1만2000∼3만 원)를 100% 돌려준다. 또 주유 할인 혜택에 L당 50원 할인을 추가로 제공하는 등 최대 150원 할인을 제공한다. KB국민카드는 ‘KB국민 K-패스카드’ 고객 5만 명을 추첨해 K-패스 환급금에 30%를 얹어서 돌려준다.
신한카드가 내놓은 ‘딥오일 카드’ 등 2개의 주유 특화 카드는 5월 말까지 신규 고객에게 연회비(1만2000∼3만5000원)를 돌려준다. 이런 혜택을 받으려면 카드 발급 후 10만 원 이상 이용해야 한다. 해당 카드로 5만 원 이상 주유하면 이용 금액의 3%를 캐시백으로 준다. 캐시백 규모는 4월에 최대 1만 원, 5월 최대 1만 원까지다. 신한카드 모바일 앱 등에서 응모해야 한다.
롯데카드는 5월 말까지 ‘로카 포 오토’ 등 6개의 주유 특화 카드 신규 고객이나 휴면 고객에게 연회비 전액(1만∼3만 원)을 돌려준다. 또 주유 업종에서 결제할 경우 이용 금액의 5%를 월 최대 5000원, 기간 중 최대 1만 원까지 캐시백해 준다.
NH농협카드는 회원 전체를 대상으로 10일까지 주유비를 L당 200원 할인해 주고 있다. 해당 이벤트 뒤 주유 특화 카드 대상 연회비와 L당 추가 할인을 진행할 방침이다. 하나카드의 멀티오일 카드는 국내 4대 정유사(SK에너지·GS칼텍스·에스오일·현대오일뱅크)에서 전월 실적에 따라 주유 금액의 10%를 월 최대 3만 원까지 할인해 준다.
주유 특화 카드 신청 건수는 최근 늘어나는 추세다. 토스 앱과 토스 카드 라운지(웹)의 카드 신청 데이터에 따르면 3월 한 달간 대표 주유 카드 9종의 신청 건수는 전월 대비 14.9% 증가했다. 하루 평균 신청 건수 또한 전월 대비 3.8% 늘었다.
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