[2026 대표브랜드대상]국민 숙취해소음료 전통의 강자, 여명808

여명808은 세계 최초로 발명특허를 받은 숙취 해소용 천연차로, 1998년 출시 이후 28년간 꾸준히 사랑받아온 국민 숙취해소음료다.
특히, 여명808은 동종 업계에서는 아무도 하지 않았던 특허기술성 평가실험(동물실험, 임상실험)을 통해 효능을 입증한 제품으로 소비자의 신뢰를 한층 더 높이고 있다.
여명808은 1998년 당시 금지해 왔던 표시광고(음주전후 숙취해소) 규제에 대한 위법성에 대해 헌법소원을 제기하였으며 실험자료 등을 제출하며 특허의 우수성을 입증하여 2000년 헌법소원 결과 음주전후 숙취해소의 사용이 적법하다는 판결을 받으며 식품업계는 물론 전 업종에 표현의 자유에 대한 큰 난제를 해결하며 더욱 유명해지기도 했다.
2025년에는 식약처가 새로운 기준으로 제시한 숙취해소음료 인체적용 시험에도 통과하며 여전히 뛰어난 제품력을 과시하고 있다.
여명808이 이처럼 오랫동안 소비자에게 사랑받는 이유는 바로 효능이며 남종현 그래미 회장의 끝없는 여명사랑이 이루어낸 결과이다.
여명808은 천연재료를 이용하여 매년 새로운 방식으로 업그레이드되고 있다.
2026 여명808은 건강에 좋은 천연 식물성 원료와 우수한 발명 기술, HACCP인증을 받은 최첨단 친환경 시스템을 통해 생산되는, 원료부터 생산까지 완벽한 웰빙 제품으로 재탄생하였다. 또한 여명1004는 여명808의 효능을 배가시켜 숙취의 복합적인 증상을 한 번에 빠르게 완화시켜 준다.
그래미는 여명808 출시 당시부터 ‘마케팅의 힘은 제품력’이라는 확신으로 광고보다는 시음 행사를 통해 소비자가 직접 제품의 우수성을 느끼게 하는 체험 마케팅에 주력하고 있다. 매년 전국 대학생 오리엔테이션에서 대대적인 시음 프로모션을 진행하고 있으며 대학생 약 10만 명이 여명808을 경험했다. 또한 대학생의 창의적 활동을 독려하며 건강한 대학 생활과 브랜드 홍보를 위한 대학생 광고 공모전도 진행했다. 이를 통해 여명808은 MZ세대에게도 친숙하고 가까운 브랜드로 자리 잡았다.
댓글 0