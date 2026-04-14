[2026 대표브랜드대상]믿고 고르는 서산 농특산물 브랜드, 서산뜨레

서산시는 2010년부터 우수 농특산물에 서산뜨레 인증을 부여하고 있다. 현재 서산 6쪽마늘, 뜸부기쌀, 생강한과 등 71개 품목, 52개 업체가 인증마크 사용 승인을 받아서 지역 농특산물의 브랜드 가치를 높이고 농가 소득 향상에 기여하고 있다.
서산시는 비옥한 황토와 서해안 가로림만의 해풍이 어우러진 천혜의 자연조건을 갖춘 청정지역으로, 다양한 농산물 재배에 유리한 여건을 지니고 있다.
서산뜨레는 이러한 산지의 강점을 살린 생산은 물론, 소비자에게 전달되기까지 전 과정에서 품질 중심의 관리를 통해 ‘믿고 사는 농특산물’ 이미지를 꾸준히 구축해 왔다. 또한, 전국의 소비자가 온라인에서 손쉽게 제품을 구매할 수 있도록 자체 쇼핑몰인 ‘서산뜨레몰’을 운영하여, 소비자에게는 믿을 수 있는 선택지를, 생산자에게는 안정적인 판로를 제공함으로써 판로 확대와 소비 활성화에 기여해 왔다.
서산뜨레는 생산업체가 인증을 신청하면 검증절차를 통해 심의를 거친다. 서산시를 대표하는 먹거리 인증 브랜드인 만큼 서산시 농특산물 품질관리위원회를 통해 엄격하게 서산뜨레 품목을 선정한다. 심사기준은 총 10개 항목으로 산지유명도, 대외신용도, 판매물량 및 판매망 확보, 생산포장 입지, 생산기술 수준, 자체품질관리수준 등이다.
인증마크 사용 제품은 제품의 품질을 유지하기 위해 수시 점검을 통해 관리에 부적합한 사항이 발견될 때에는 시정하거나 보완하도록 조치하고 있으며, 기준에 미흡할 경우 지체 없이 인증마크 사용승인을 취소하고 있다.
앞으로도 서산뜨레는 브랜드 신뢰도를 더욱 높여 단순한 지역 명칭을 넘어 전국 소비자에게 통하는 ‘품질의 기준’으로 자리매김할 수 있도록 브랜드 운영을 강화해 나갈 계획이다.
이완섭 서산시장은 “이번 서산뜨레의 선정은 생산자들의 땀과 지역의 품질관리 노력이 함께 만들어낸 값진 결과”라며, “앞으로도 소비자가 믿고 찾는 브랜드가 되도록 품질과 신뢰를 최우선으로 서산 농특산물의 경쟁력을 높여가겠다”고 수상 소감을 전했다.
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