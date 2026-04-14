[2026 대표브랜드대상]깨끗한 자연 속에서 즐기는 쉼과 여유, 산소카페 청송군

2023년부터 전국 최초로 농어촌 무료버스를 운행하여 탄소중립을 실천하고 있다. 또한 농촌다움을 회복하기 위한 ‘농촌협약’ 사업을 통해 진보면 농촌중심지 활성화 사업, 부남·현동·현서·안덕면 기초생활거점 조성사업, 주왕산·파천면 지역 역량강화 사업 등을 추진하여 ‘산소카페 청송군’의 주거 만족도를 높였다. 이와 함께, 청송읍 노동산 산림회복 및 산림치유공간 조성사업, 진보면 시량지구 농촌공간재생사업, 청송읍 부곡리 산불피해지역 특별재생사업을 추진하여 자연과 사람이 만드는 ‘산소카페 청송군’의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.청송군은 “산소카페 청송군의 7년 연속 대상 수상은 청정 자연을 지키고자 하는 청송군과 군민들의 노력에 방문객들의 높은 만족도가 반영된 결과이다”라고 전하며, “앞으로도 대한민국 대표 힐링 도시로서 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다”라고 밝혔다.