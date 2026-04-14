[2026 대표브랜드대상]깨끗한 자연 속에서 즐기는 쉼과 여유, 산소카페 청송군

산소카페 청송군은 청정한 자연환경에 청송만이 가진 공간적인 색깔을 입체적으로 표현한 자연주의 콘셉트의 도시브랜드로 빠르게 변하는 사회에 지친 현대인들에게 자연 속에서 즐기는 일상의 여유와 쉼을 제공한다. ‘산소카페 청송군’은 도시브랜드 가치와 지역자원을 활용하는 힐링 관광콘텐츠를 개발·확장하여, 깨끗한 도시환경을 조성하는 브랜드 색깔을 강화하고 있다.
산소카페 청송정원의 봄철 양귀비 화원, 가을철 백일홍 화원은 계절마다 이색 경관을 조성하고 다양한 문화행사를 개최하여 주민들과 관광객들에게 즐거움을 선사한다. 2025년 유네스코 세계지질공원 2차 재인증을 받은 ‘유네스코 세계지질공원 청송’은 유네스코 세계지질공원 교육을 통해 지질학적 가치와 환경 보존의 필요성을 알리고 있다. 또한 주왕산 권역의 청송백자 전수관에서는 500년 역사의 청송백자를 관람하고 직접 만들어 볼 수 있어 차별화된 체험형 관광으로 큰 호응을 얻고 있다.
2023년부터 전국 최초로 농어촌 무료버스를 운행하여 탄소중립을 실천하고 있다. 또한 농촌다움을 회복하기 위한 ‘농촌협약’ 사업을 통해 진보면 농촌중심지 활성화 사업, 부남·현동·현서·안덕면 기초생활거점 조성사업, 주왕산·파천면 지역 역량강화 사업 등을 추진하여 ‘산소카페 청송군’의 주거 만족도를 높였다. 이와 함께, 청송읍 노동산 산림회복 및 산림치유공간 조성사업, 진보면 시량지구 농촌공간재생사업, 청송읍 부곡리 산불피해지역 특별재생사업을 추진하여 자연과 사람이 만드는 ‘산소카페 청송군’의 경쟁력을 더욱 강화하고 있다.
청송군은 “산소카페 청송군의 7년 연속 대상 수상은 청정 자연을 지키고자 하는 청송군과 군민들의 노력에 방문객들의 높은 만족도가 반영된 결과이다”라고 전하며, “앞으로도 대한민국 대표 힐링 도시로서 브랜드 가치를 더욱 높여 나가겠다”라고 밝혔다.
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