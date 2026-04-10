삼성물산 건설, 오픈이노베이션 ‘2026 FutureScape’ 공모

삼성물산 건설부문은 오픈이노베이션 프로그램 ‘2026 FutureScape’ 공모를 통해 혁신 기술과 아이디어를 보유한 스타트업을 모집한다고 10일 밝혔다.
‘FutureScape’는 스타트업에 시장 검증 기회를 제공하고 실질적인 사업 제휴 및 공동 개발을 통해 스케일업을 지원하는 프로그램이다. 올해 역시 서울경제진흥원(SBA), 서울특별시와 협력해 혁신 생태계 확장에 나선다.
모집 분야는 ▲로봇 솔루션 ▲웰니스 솔루션 ▲시니어 리빙 ▲홈 플랫폼 ▲차세대 에듀테크 ▲자유주제 등으로, 주거 및 건설 산업 전반의 미래 기술을 아우른다. 설립 10년 미만의 스타트업이라면 누구나 지원 가능하다고 한다.
참가 신청은 이달 13일부터 다음 달 8일까지 공식 홈페이지를 통해 진행되고 서류 및 발표 심사를 거쳐 총 6개 내외 스타트업이 최종 선발될 예정이다.
선발 기업에는 ▲서비스 및 사업모델 검증 ▲공동 기술개발 ▲사업 협력 기회 ▲클라우드 바우처(AWS·네이버·메가존 등) ▲최대 5000만 원의 사업화 지원금 등 다양한 프로그램이 제공된다.
삼성물산 관계자는 “혁신 스타트업의 도전적인 아이디어가 시장에서 검증될 수 있도록 적극 지원할 것”이라면서 “상생 협력을 통해 건설업의 경계를 넘어선 미래 가치를 공동 창출해 나가겠다”고 말했다.
한편 삼성물산은 지난 3년간 ‘FutureScape’를 통해 총 21개 스타트업을 선발해 공동사업화 모델 검토와 현장 실증을 진행해왔다. AI 기반 심리상담, XR 기술, 외국인 근로자 대상 AI 통번역 서비스 등 다양한 실증 사례를 통해 후속 사업화와 기술 고도화를 이어가고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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